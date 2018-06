: RT @fattoquotidiano: Livorno, esplosione in una palazzina: grave una 14enne - lucafaccio : RT @fattoquotidiano: Livorno, esplosione in una palazzina: grave una 14enne - raita_77 : RT @nogarin: Stando alle prime informazioni, a determinare l’esplosione sarebbe stata una bombola che si trovava nel seminterrato. Tre i fe… -

Una quattordicenne è rimastamente ustionata nell'avvenuta in un appartamento del centro di. Altre due persone sono rimaste ferite in modo menoe sono ricoverate al Pronto soccorso di.Lainvece è trasferita al centro ustioni dell'ospedale Cisanello di Pisa. Non sono ancora chiare le cause dell' accaduto. Sul posto, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.(Di giovedì 28 giugno 2018)