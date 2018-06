LIVE Panama-Tunisia | Mondiali 2018 in DIRETTA | le Aquile di Cartagine per salvare l’onore

oasport

(Di giovedì 28 giugno 2018) CLICCA QUI PER LADI INGHILTERRA-BELGIO Buonasera e benvenuti alladi, incontro valido per l’ultima giornata del gruppo G aidi calcio. La partita non ha nulla da dire per quanto riguarda la qualificazione, infatti le due compagini sono già eliminate aritmeticamente con ancora zero punti in classifica dopo le sconfitte contro le due dominatrici del raggruppamento, Belgio e Inghilterra. Per i panamensi, esordienti assoluti in una fase finale di un Mondiale, il primo obiettivo è stato centrato con lo storico gol di Baloy contro l’Inghilterra ma ora c’è la possibilità concreta di fare anche il primo punto della loro storia nella Coppa del Mondo contro un avversario più alla portata rispetto ai primi due: la. Lediavevano forse più ambizioni alla vigilia della rassegna iridata rispetto ai ...