LIVE Basket | Italia-Croazia 2018 in DIRETTA | orario d’inizio e su che canale vederla in

Basket – World Cup 2019 Qualifiers - CT Sacchetti svela i 12 per Italia-Croazia : “vedremo di che LIVEllo siamo” : “Mi aspetto risposte importanti contro giocatori importanti”. Alla vigilia di Italia – Croazia, penultima giornata del Girone D delle Qualificazioni al Mondiale di Cina 2019, è questo il monito di Meo Sacchetti Nella conferenza stampa di presentazione della gara, nella quale sono stati svelati i nomi dei 12 per la sfida alla squadra di coach Drazen Anzulovic, il CT Azzurro è tornato più volte su quello che, nel raduno di Trieste, ha chiesto alla ...

Basket - arrivano alcune nuove regole a LIVEllo FIBA. Cosa cambia da ottobre - tutte le novità : Sono state rese note nella giornata di ieri alcune novità regolamentari che andranno a modificare alcuni aspetti del Basket giocato a livello FIBA (quello internazionale, non la NBA). Il comunicato, che potete trovare qui, spiega che tali cambiamenti saranno in vigore dal prossimo 1° ottobre. Vediamo le principali: RIMESSA IN GIOCO NEGLI ULTIMI 2 MINUTI – Quando ci saranno due minuti da disputare nella partita, sulla rimessa in gioco il ...

Basket - finale scudetto : a Trento - Milano ha il match point. LIVE : Milano per cucirsi addosso lo scudetto, Trento per provare a forzare la serie alla bella: questi i temi dominanti di gara 6 di finale scudetto che si disputerà questa sera , ore 20.45, diretta su ...

LIVE Trento-Milano - Gara-6 Finale basket in DIRETTA : match point Olimpia - Shields contro tutti : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Milano, Gara-6 della Finale Scudetto 2018. Dopo l’incredibile vittoria di mercoledì sera, con la stoppata di Goudelock all’ultimo secondo su Sutton, l’Olimpia ha il primo match point da giocare, però, in casa della Dolomiti Energia. Finora il fattore campo ha resistito, con l’Emporio Armani che si è portata sul 2-0, prima di subire il pareggio da parte di Trento e per poi ...

LIVE Milano-Trento - gara-5 Finale A1 basket in DIRETTA : risultato e aggiornamenti in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di EA7 Emporio Armani Milano-Dolomiti Energia Trentino, gara-5 della Finale Scudetto di Serie A. La serie torna al Mediolanum Forum di Assago sul 2-2, dopo che entrambe le formazioni hanno vinto le loro coppie di partite in casa (gara-1 e gara-2 per Milano, gara-3 e gara-4 per Trento). Nella storia delle finali scudetto al meglio delle 7 gare, questa sequenza si è verificata, prima d’ora, per tre ...

Trieste Casale Monferrato/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato LIVE (gara-2 finale basket A2) : diretta Trieste Casale Monferrato, info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaRubini. Gara-2 della finale playoff di Serie A2, l'Alma conduce 1-0(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 10:32:00 GMT)

LIVE Basket - Trento-Milano in DIRETTA : ultimo quarto pazzesco e la Dolomiti fa 2-2 nella serie : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Milano, gara-4 della Finale Scudetto di serie A. Si riparte dal 2-1 per l’Olimpia, ma dopo una gara-3 che ha ridato speranza alla Dolomiti Energia. I padroni di casa sognano il pareggio, mentre gli ospiti cercano la vittoria per avere mercoledì il primo match point davanti ai propri tifosi. Sarà una sfida cruciale e che puó davvero essere decisiva. Due giorni fa Trento è stata straordinaria in ...

LIVE Basket - Trento-Milano in DIRETTA : gara-4. Olimpia avanti a fine terzo quarto (55-52) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Milano, gara-4 della Finale Scudetto di Serie A. Si riparte dal 2-1 per l’Olimpia, ma dopo una gara-3 che ha ridato speranza alla Dolomiti Energia. I padroni di casa sognano il pareggio, mentre gli ospiti cercano la vittoria per avere mercoledì il primo match point davanti ai propri tifosi. Sarà una sfida cruciale e che puó davvero essere decisiva. Due giorni fa Trento è stata straordinaria in ...

LIVE Basket - Trento-Milano in DIRETTA : gara-4. Olimpia avanti a fine secondo quarto (34-29) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Milano, gara-4 della Finale Scudetto di Serie A. Si riparte dal 2-1 per l’Olimpia, ma dopo una gara-3 che ha ridato speranza alla Dolomiti Energia. I padroni di casa sognano il pareggio, mentre gli ospiti cercano la vittoria per avere mercoledì il primo match point davanti ai propri tifosi. Sarà una sfida cruciale e che puó davvero essere decisiva. Due giorni fa Trento è stata straordinaria in ...

LIVE Basket - Trento-Milano in DIRETTA : gara-4. Dolomiti per il pareggio - Olimpia per avere il primo match point : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Milano, gara-4 della Finale Scudetto di Serie A. Si riparte dal 2-1 per l’Olimpia, ma dopo una gara-3 che ha ridato speranza alla Dolomiti Energia. I padroni di casa sognano il pareggio, mentre gli ospiti cercano la vittoria per avere mercoledì il primo match point davanti ai propri tifosi. Sarà una sfida cruciale e che puó davvero essere decisiva. Due giorni fa Trento è stata straordinaria in ...

LIVE Basket - Trento-Milano in DIRETTA : gara-3. La Dolomiti per accorciare le distanze - l’Olimpia per l’allungo decisivo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Milano, gara 3 della Finale Scudetto di Serie A. Si riparte dal 2-0 per l’Olimpia. Si gioca in casa dei trentini, che sono con le spalle al muro ed obbligati a vincere per non trovarsi in una situazione praticamente disperata. Dall’altra parte, invece, la squadra di Simone Pianigiani, forte del doppio vantaggio, ha la possibilità di fare un passo decisivo verso il titolo. In gara-1 Milano ha ...

LIVE Milano-Trento - gara-2 basket in DIRETTA : Olimpia per l’allungo - trentini per impattare la serie : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Trento, gara 2 della Finale Scudetto di serie A. Si torna nuovamente in campo al Forum dopo il successo all’esordio dell’Olimpia per 98-85. Un successo arrivato grazie ad una straordinaria prestazione di Andrew Goudelock, anche se Milano è sempre stata avanti per tutta la partita. La squadra di Simone Pianigiani cerca il 2-0 per allungare nella serie e per mettere Trento già con le ...

Basket - Jeffrey Brooks : un nuovo americano per l’Italia. Fisicità e atletismo per accrescere il LIVEllo : C’è una bella novità nei convocati di Meo Sacchetti per le sfide dell’Italia contro Croazia ed Olanda, valevoli per le Qualificazioni al Mondiale 2019. Il tecnico azzurro ha deciso di convocare per la prima volta in Nazionale la guardia di origine americana Jeffrey Brooks. Un giocatore che ha militato per lungo tempo nel campionato italiano, vestendo le maglie di Jesi, Cantù, Caserta e Sassari, squadra con la quale ha anche vinto lo ...