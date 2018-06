L’Italia sta bloccando il Consiglio europeo

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che L’Italia ha confiscato illegalmente alcuni terreni (fra cui Punta Perotti e il Golfo di Aranci) : In una sentenza diffusa oggi, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che l’Italia ha confiscato illegalmente alcuni terreni fra cui Punta Perotti a Bari e il Golfo di Aranci a Olbia. La Corte ha spiegato che le autorità The post La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che l’Italia ha confiscato illegalmente alcuni terreni (fra cui Punta Perotti e il Golfo di Aranci) appeared first on Il Post.

Ventura premiato con il Pallone di Marmo/ Video - l'ex ct delL'Italia : "Bastava poco per andare ai Mondiali…" : Ventura premiato con il Pallone di Marmo, Video, l'ex commissario tecnico dell'Italia: "Bastava poco per andare ai Mondiali…". Il premio consegnatogli da Giletti a Forte dei Marmi

Previsioni Meteo : il maltempo più estremo si allontana dalL’Italia e si sposta sul Mediterraneo orientale - il bollettino ESTOFEX : Previsioni Meteo – La situazione su scala sinottica sarà dominata da due caratteristiche: un grande vortice ciclonico nella troposfera media-superiore centrato sul Mar Adriatico meridionale e un ampio sistema di alta pressione nella troposfera inferiore, che si estende su gran parte dell’Europa settentrionale e nord-occidentale. Diverse depressioni stanno ruotando intorno al vortice e influenzeranno il sistema. A ovest del vortice, un ...

Meteo - tempo ancora instabile sulL’Italia ma il caldo torrido è in agguato : Sole ancora alternato a nuvole e piogge su molte regioni italiane con inevitabili fenomeni temporaleschi limitati ma intensi in alcune zone. Una situazione Meteorologica in evoluzione e destinata a modificarsi nel corso del fine settimana con una prima vera ondata di caldo estivo.Continua a leggere

Giochi del Mediterraneo – Golf : L’Italiana Moresco in testa : Golf ai Giochi del Mediterraneo: Angelica Moesco in vetta, Aron Zemmer secondo Italia protagonista ai Giochi del Mediarraneo di Golf che si stanno svolendo sul percorso del Golf Costa Daurada (par) 72) a Tarragona. La dilettante azzurra Angelica Moresco è rimasta da sola al comando con 141 (69 72, -3) colpi nel torneo femminile dove le azzurre sono in vetta nella classifica a squadre con 285 (-3) insieme alla Spagna, grazie anche al contributo ...

Migranti - nuova bozza Ue : "L'Unione resta a fianco delL'Italia" : Migranti, nuova bozza Ue: "L'Unione resta a fianco dell'Italia"

Basket – Qualificazioni FIBA World Cup 2019 : L’Italia prosegue la preparazione in vista del match con la Croazia : A Trieste gli Azzurri al lavoro per la sfida alla Croazia (28 giugno), Abass: “vogliamo far diventare questa squadra sempre migliore” A tre giorni dalla sfida alla Croazia, l’Italia continua a ritmo serrato la preparazione per l’ultima partita casalinga del Girone D di FIBA World Cup 2019 Qualifiers. La squadra di Meo Sacchetti è impegnata in doppie sedute dall’allenamento al Palatrieste, teatro il 28 giugno della ...

L'Italiana Cristiana Cattafesta fermata in Turchia : "Sono libera" : L'italiana Cristiana Cattafesta fermata in Turchia: "Sono libera"

Turchia - Ue a Erdogan "impegno su temi comuni"/ Elezioni - libera L'Italiana Cattafesta : "volevano intimidirmi' : Elezioni in Turchia, ultime notizie e sondaggi: Erdogan contro i quattro partiti di opposizione uniti, Muharrem Ince principale avversario. Dati reali: maggioranza assoluta del Presidente

Alexander Dugin : Grazie alL'Italia è iniziata una grande rivoluzione populista che cambierà il mondo» : Alexander Dugin: Grazie all'Italia è iniziata una grande rivoluzione populista che cambierà il mondo» Il filosofo russo Alexander Dugin, amico…

Vertice Ue sui migranti - la proposta delL'Italia : la scheda : Vertice Ue sui migranti, la proposta dell'Italia: la scheda Sanzioni a chi non rispetta le quote di ricollocamento e centri di protezione internazionale nei Paesi di transito, fra i 10 punti del documento presentato dal premier Conte

Macron : «L'Italia non sta vivendo una crisi migratoria» : E «chi lo dice, dice una bugia», ha detto il presidente francese citando dei dati che gli danno ragione

Volley - Nations League 2018 : L’Italia alza la cresta - Francia demolita 3-0! Reazione azzurre - Zaytsev show a Modena : L’Italia si risveglia all’improvviso e regala una serata magica al pubblico del PalaPanini di Modena. Dopo lo schiaffone preso contro la Russia meno di ventiquattro ore fa, gli azzurri rinascono e sconfiggono la Francia con un roboante 3-0 (25-21; 25-22; 27-25) nella penultima giornata della Nations League 2018 di Volley maschile. I ragazzi del CT Chicco Blengini hanno confezionato una partita perfetta, mettendo sotto i transalpini ...

Migranti - Macron : "L'Italia non sta vivendo una crisi migratoria - sanzioni ai Paesi che non vogliono accogliere" : Migranti, Macron: "L'Italia non sta vivendo una crisi migratoria, sanzioni ai Paesi che non vogliono accogliere"