L' Italia chiederà una missione Nato ai confini sud della Libia

(Di giovedì 28 giugno 2018) La frase è scivolata via, tra una polemica con la Francia e l'ennesima bordata contro le Ong. Ma è in quella frase, pronunciata ieri da Matteo Salvini nel corso del Question time alla Camera, che c'è il salto di qualità dell'impegnono sul fronte Sud. A partire dalla. Che Roma intendesse rafforzare il rapporto con Tripoli, attraverso un sostegno, in mezzi e uomini, alla Guardia costiera, l'HuffPost lo aveva anticipato da tempo. Varia, a rialzo, solo il numero delle motovedette che l'fornirà alla Guardia libica: non 10 ma 12."In Consiglio dei ministri, se il tempo lo consentirà – ha annunciato il vice premier leghista - doneremo altre 12 motovedette allacon conseguente formazione degli equipaggi per continuare a proteggere vite nel Mediterraneo". Solo che il tempo è tiranno, e il regalo alla Guardia costiera ...