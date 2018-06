L’Italia che non spreca | nel 2017 riciclate 1 | 8 milioni di tonnellate di legno

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che L’Italia ha confiscato illegalmente alcuni terreni (fra cui Punta Perotti e il Golfo di Aranci) : In una sentenza diffusa oggi, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che l’Italia ha confiscato illegalmente alcuni terreni fra cui Punta Perotti a Bari e il Golfo di Aranci a Olbia. La Corte ha spiegato che le autorità The post La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che l’Italia ha confiscato illegalmente alcuni terreni (fra cui Punta Perotti e il Golfo di Aranci) appeared first on Il Post.

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : L’Italia di Meo Sacchetti all’esame Croazia : Tutto è pronto per il ritorno in campo dell’ItalBasket, che questa sera alle 20.45 affronterà la Croazia nel quinto match delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Il pass per la seconda fase è già stato staccato dagli azzurri, ma la Nazionale di Sacchetti ha comunque l’obbligo di vincere, per il morale, perché contro c’è un’avversaria di livello assoluto e perché i risultati di questa fase conteranno anche in quella ...

Conte : "La Lifeline attraccherà a Malta - L'Italia accoglierà una quota di migranti" : Conte: "La Lifeline attraccherà a Malta, l'Italia accoglierà una quota di migranti"

L’Italia pedala : cresce il mercato delle biciclette - balzo per quelle elettriche : (foto: Getty Images) Vale 5 miliardi di euro il mercato di biciclette e moto in Italia. A certificarlo è Ancma, l’Associazione nazionale ciclo, motociclo e accessori, che segnala una crescita importante nelle vendite delle bici elettriche e del bike sharing. Cambiano le città e cambiano esigenze e modalità di spostamento dunque, ma il futuro è sempre più a due ruote. Anche per questo Ancma ha chiesto al governo di istituire il prima ...

Volley - quando torna a giocare L’Italia? Il cammino verso i Mondiali : tra raduni e amichevoli. Il calendario degli azzurri : Ora incomincia la lunga marcia di avvicinamento verso i Mondiali. L’Italia ha già puntato il mirino verso le rassegne iridate: sarà il nostro Paese a ospitare quella maschile (dal 9 al 30 settembre) mentre le ragazze saranno in scena in Giappone (dal 30 settembre al 21 ottobre). Mancano dunque poco più di due mesi all’appuntamento clou della stagione e le nostre Nazionali inizieranno a breve la preparazione dopo aver concluso le ...

ATP Eastbourne – Giornata nera per L’Italia! Anche Berrettini ko all’esordio : l’azzurro sconfitto da Ferrer : Dopo la sconfitta di Seppi Anche Berrettini ko all’esordio a Eastbourne: il tennista azzurro si arrende allo spagnolo Ferrer Dopo la sconfitta di Seppi Anche Matteo Berrettini perde all’esordio a Eastbourne. Il tennista azzurro, attualmente numero 80 del mondo, si arrende a David Ferrer (numero 38 ATP). Il veterano spagnolo si è imposto in due set con il punteggio di 7-5 / 6-3. L'articolo ATP Eastbourne – Giornata nera per l’Italia! Anche ...

Festival di Berlino - L’Italiano Carlo Chatrian direttore artistico : “Il cinema è commercio - ma è anche arte” : Un italiano a dirigere Berlino. No, non è uno scherzo. Nemmeno un blitz del premier Conte ai danni di Angela Merkel. Da fine marzo 2019 Carlo Chatrian, torinese, classe 1971, sarà il direttore artistico del Festival di Berlino. L’attuale direttore artistico del Festival di Locarno succederà all’oramai veterano Dieter Kosslick, che dirige la Berlinale dal 2002, e dividerà il prestigioso incarico con Mariette Rissenbeek, che del Festival tedesco ...

Alexander Dugin : Grazie alL'Italia è iniziata una grande rivoluzione populista che cambierà il mondo» : Alexander Dugin: Grazie all'Italia è iniziata una grande rivoluzione populista che cambierà il mondo» Il filosofo russo Alexander Dugin, amico…

Vertice Ue sui migranti - la proposta delL'Italia : la scheda : Vertice Ue sui migranti, la proposta dell'Italia: la scheda Sanzioni a chi non rispetta le quote di ricollocamento e centri di protezione internazionale nei Paesi di transito, fra i 10 punti del documento presentato dal premier Conte

Gli immigrati che servono alL’Italia (non leggete solo il titolo) : Auspico che il lettore avrà la bontà di leggere fino in fondo e non commentare il titolo. In questo periodo parlare di migranti economici (non profughi di guerra) è come parlare di comunisti durante il maccartismo. Ho scritto spesso su queste pagine e su altre testate di migranti. Sinceramente non ho nulla contro di loro, ma trovo che sia importante chiarire un aspetto, squisitamente economico. A mio parere ci sono migranti utili per l’economia ...

Karate - Giochi del Mediterraneo 2018 : Michele Martina regala la quinta medaglia alL’Italia - sfortunato Simone Marino : Si chiude con un oro e quattro bronzi l’avventura dell’Italia del Karate ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Un bottino soddisfacente, che consolida la posizione di forza dell’Italia in ambito internazionale, un gruppo che dispone di talento e qualità per imporsi ad alti livelli anche in vista del biennio che conduce verso Tokyo 2020. La seconda ed ultima giornata dedicata al Karate è stata impreziosita ...

Migranti - Macron : "L'Italia non sta vivendo una crisi migratoria - sanzioni ai Paesi che non vogliono accogliere" : Migranti, Macron: "L'Italia non sta vivendo una crisi migratoria, sanzioni ai Paesi che non vogliono accogliere"

Ricerca - premiata la scienziata rumena che ha scelto L’Italia : “Qui tanta creatività” : A soli 18 anni scopre una vocazione per la chimica e, mentre si prepara per le Olimpiadi della chimica in Romania, vince una borsa di studio bandita dal Giappone e inizia il suo percorso di Ricerca al Tohoku University di Sendai. Vive per 12 anni in Estremo Oriente, dove si afferma, grazie a un dottorato in genetica e biologia molecolare, come Ricercatrice nel campo della riparazione e della stabilità del Dna, al Riken Institute di Wako, uno ...

Non solo Aquarius : perché L’Italia dovrebbe studiare il caso della Spagna : La scorsa settimana, dopo un G7 non senza sorprese, il leitmotiv che ha attraversato l'Europa è stata la vicenda della nave Aquarius e dei suoi 629 passeggeri ai quali l'Italia ha negato l'accesso alle proprie coste. Nonostante il tentativo di alcuni sindaci di provare a rompere con la linea dura imposta dal Ministro dell'Interno, a intervenire è stata alla fine la Spagna, predisponendo allo sbarco il porto di Valencia. Ad emergere ...