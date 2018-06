L' Iran e il sogno | clandestino | di negoziare con Trump

Russia 2018 - Rohani alla nazionale Iraniana : “avete lottato per un sogno” : MONDIALI 2018- Il presidente iraniano Hassan Rouhani si congratula con la nazionale iraniana di calcio che ieri sera ha fatto tremare il Portogallo ai Mondiali di Russia. “Avete lottato per realizzare i sogni di una grande Nazione attraverso la vostra encomiabile fiducia in voi stessi, portando gioia e orgoglio alla Nazione che apprezza sempre i sacrifici degli atleti”, afferma Rohani in un messaggio rilanciato dall’agenzia di ...

