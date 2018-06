L' Inter non si ferma più | si tratta l' acquisto di Politano

Calderone : "Il lavoro non si crea con le norme - Intervenire sul costo" : Milano, 28 giu. , Labitalia, - Nella convinzione che "il lavoro non si fa con le norme" e che sia necessario "partire dalle esigenze di oggi", come quella dei "tanti giovani alla finestra", ha preso ...

Calderone : “Il lavoro non si crea con le norme - Intervenire sul costo” : Milano, 28 giu. (Labitalia) – Nella convinzione che “il lavoro non si fa con le norme” e che sia necessario “partire dalle esigenze di oggi”, come quella dei “tanti giovani alla finestra”, ha preso il via a Milano il Festival del lavoro 2018. Secondo Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, è necessario ripartire dalle “politiche ...

Calderone : “Il lavoro non si crea con le norme - Intervenire sul costo” : Milano, 28 giu. (Labitalia) – Nella convinzione che “il lavoro non si fa con le norme” e che sia necessario “partire dalle esigenze di oggi”, come quella dei “tanti giovani alla finestra”, ha preso il via a Milano il Festival del lavoro 2018. Secondo Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, è necessario ripartire dalle “politiche ...

Vibo Valentia - non prescritto (per ora) ma rinviato al 2019 il processo per i rifiuti pericolosi Interrati dove fu ucciso Sacko : Diciotto anni da quando è iniziato il traffico di rifiuti. Otto anni dagli avvisi di garanzia. Quattro anni dalla prima udienza. Ma il giudice monocratico di Vibo Valentia ha rigettato la richiesta di dichiarare la prescrizione avanzata dagli avvocati. I reati di disastro ambientale e associazione a delinquere finalizzata al traffico di rifiuti, infatti, consentono al pm Caterina Berlingeri di proseguire l’azione penale. Va avanti, ...

Intercettazioni sul caso Ilaria Alpi : il gip non archivia - ci saranno nuove indagini : Non sarà archiviata l’indagine sull’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, la giornalista e il reporter assassinati il 20 marzo del 1994 a Mogadiscio. Lo ha deciso il gip di Roma, che, bocciando la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura, ha disposto ulteriori accertamenti da effettuarsi entro 180 giorni.Continua a leggere

Il misterioso asteroide Interstellare non era un asteroide : Analizzando la particolare traiettoria seguita nel suo rapido passaggio nel sistema solare, una nuova ricerca ha concluso che 'Oumuamua sia una cometa The post Il misterioso asteroide interstellare non era un asteroide appeared first on Il Post.

Luigi Mastroianni parla della rottura con Sara Affi Fella/ “Non le Interessavo né io e nemmeno Lorenzo” : Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni si sono lasciati ma sul web piovono ancora critiche per l'ex tronista di Uomini e Donne. "Ha preso in giro tutti, ecco perché"(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 09:14:00 GMT)

“Ti ammazzo”. Andrea Iannone e Belen Rodriguez fuori controllo. Interviene la polizia e per il pilota sono guai seri : cosa è successo : Belen Rodriguez, Andrea Iannone e Stefano De Martino hanno trascorso qualche giorno a Ibiza e la cosa ha scatenato i paparazzi, che se la sono vista brutta. Il primo ad arrivare nell’isola delle Baleari, secondo il racconto di “Chi” sarebbe stato Andrea Iannone, seguito da Belen con famiglia arrivata su volo privato che però ha alloggiato in una villa differente dal pilota, segno che il “periodo di pausa” in parte va avanti. Poi ...

Il misterioso asteroide Interstellare non era un asteroide : Analizzando la particolare traiettoria seguita nel suo rapido passaggio nel sistema solare, una nuova ricerca ha concluso che 'Oumuamua sia una cometa The post Il misterioso asteroide interstellare non era un asteroide appeared first on Il Post.

Mediaset - Confalonieri : “Conflitto di Interessi? Non siamo elemento di lotta politica. Guideremo un progetto europeo” : Mediaset fa buon viso a cattivo gioco. In un inedito scenario politico, le tv della famiglia Berlusconi rivendicano il ruolo di campione nazionale destinato ad essere la “locomotiva” di un più ampio progetto europeo. Con o senza il socio Vivendi al quale il cda Mediaset vieta l’ingresso all’assemblea annuale sui risultati 2017. Così con i francesi fuori dalla porta, l’assise si trasforma nel manifesto programmatico ...

Internet non regala il suffragio universale : L’unica autentica forma di governo ontologicamente democratica è quella che prevede che i suoi rappresentanti vengano scelti per estrazione, a sorte. Una cosa assolutamente chiara nella Grecia di Pericle nella quale, tuttavia, la selezione ad excludendum era ferrea in partenza: votavano e potevano essere dunque eletti solo i maschi sopra ai 30 anni, nati da genitori entrambi ateniesi. Su 300mila abitanti, poco più del 10 percento. L’utopia del ...

Mercato San Antonio Spurs – Pau Gasol Interviene sul caso Leonard : “io e Kawhi non ci parliamo da tempo perchè…” : Pau Gasol ha reso noto un interessante scenario legato alla situazione di Kawhi Leonard in casa San Antonio Spurs: il n°2 avrebbe interrotto da tempo i contatti con diversi compagni I nuovi prospetti del Draft NBA, la situazione di LeBron James e l’imminente inizio della free agency rischiano di distogliere l’attenzione su un’altra faccenda alquanto complicata nel panorama NBA: il futuro di Kawhi Leonard. Il Mercato dei San ...

Elena Morali Intervista : “Contenta per la mia canzone Touch me - continuo a lavorare con Scintilla e non ho mai litigato con Paola Di Benedetto” : Elena Morali intervista Gossipetv: il videoclip Touch me, come va con Scintilla e la verità su Francesco Monte, Marco Ferri e Paola Di Benedetto Elena Morali è diventata una cantante! L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha pubblicato il suo primo videoclip musicale: Touch me (che potete vedere più in basso). Un progetto di cui l’ex Pupa […] L'articolo Elena Morali intervista: “Contenta per la mia canzone Touch me, ...

Calciomercato Inter – Non solo Nainggolan - Spalletti vuole altri due esterni : quasi fatta per Politano : Il mercato dell’Inter non si ferma solo all’arrivo di Nainggolan, il club nerazzurro ha accelerato per Politano e continua a seguire Malcom-- Mercato dell’Inter in fermento, l’arrivo di Nainggolan non ha saziato il club di Suning che adesso fa sul serio per altri due obiettivi. Il primo è Matteo Politano, esterno offensivo del Sassuolo che tanto piace a Spalletti. Nelle ultime ore i nerazzurri hanno accelerato pesantemente, incontrando il club ...