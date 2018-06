Lino Banfi | Vittima di furti Quella volta in ascensore col Rolex

ilgiornale

(Di giovedì 28 giugno 2018) Secondo l'ultimo rapporto Censis quattro italiani su dieci sono pronti ad armarsi per difendere la propria casa. Di fatto il ministro degli Interni, Matteo Salvini ha proposto in tempi brevi una riforma della legge sulla legittima difesa. E tra le vittime che hanno subitodentro casa c'è anche l'attoreche al Corriere racconta la sua esperienza: "Il primo è avvenuto più di trent"anni fa: una rapina a mano armata a casa dove erano presenti solo mia moglie e mia suocera. I malviventi avevano sequestrato il portiere, costringendolo a suonare il campanello. Mia moglie apre e i rapinatori vanno sicuri in camera da letto: sapevano del nascondiglio. Il bello è che la mia anziana suocera pensò si trattasse di una troupe televisiva che doveva fare delle fotografie!". Un episodio che ha segnato e non pocoche in quel perido si trovava a Milano.Daesperienza ha capito ...