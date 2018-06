L' innovazione nell' Isola viaggia su bus

A Janssen “Le Fonti Awards Italy” 2018 quale “Eccellenza nell’innovazione Farmaceutica” : Massimo Scaccabarozzi, Presidente e AD di Janssen Italia e Presidente di Farmindustria ha ritirato, durante la cerimonia di premiazione dedicata al settore farmaceutico svoltasi ieri presso Palazzo Mezzanotte a Milano, sede di Borsa Italiana, il premio “Le Fonti Awards Italy” 2018 assegnato a Janssen quale “Eccellenza nell’Innovazione Farmaceutica”. Il prestigioso “Le Fonti Awards”, giunto alla XII edizione e promosso dalla casa editrice ...

More Than Pink - il premio per l’innovazione nella salute della donna : @stockadobe More Than Pink è un progetto pluriennale ideato da Susan G. Komen Italia e ItaliaCamp, in collaborazione con il Polo di Scienze della salute della donna e del Bambino della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma che promuove, attraverso tre specifiche call for ideas, la valorizzazione di innovazioni nell’ambito della salute e del benessere delle donne. Le tre call for ideas, aperte sul sito www.italiacamp.com dal 18 ...

Francia e Spagna investono nell'innovazione degli sport d'acqua : Surf ma non solo al centro de La Ocean Tech, distretto di trasformazione tecnologica degli sport d'acqua sulla costa tra Biarritz e Paesi Baschi

Francia e Spagna investono nell’innovazione degli sport d’acqua : Il campus Ocean Experiences a Ciboure (foto: La Ocean Tech) Galeotta fu la trasposizione cinematografica del romanzo Fiesta di Ernest Hemingway, che nel 1957 portò sugli schermi di tutto il mondo le onde di Biarritz. Da allora, la costa che dalla Francia si allunga ai Paesi Baschi è progressivamente diventata il rifugio di generazioni di surfisti, fino a meritarsi il soprannome di California d’Europa. Non deve sorprendere perciò che le ...

Milano. Palazzo Marino porta nelle scuole l’innovazione didattica : Prende il via, con l’approvazione da parte della Giunta delle linee di indirizzo per la sottoscrizione del Protocollo d’intesa, la

Milano : innovazione didattica nelle scuole - prende via protocollo (2) : (AdnKronos) - Si tratta di un lavoro già avviato dall’assessorato all’Educazione e Istruzione, in collaborazione con l’autonomia scolastica e il fornitore degli arredi, nel caso del progetto degli ambienti didattici dell’ex Convitto Trotter, che consentirà con l’avvio dell’anno scolastico 2018/2019

innovazione e tradizione nell'ultimo matrimonio reale : Anche mia figlia di 7 anni e mezzo ha mostrato interesse per l'ultimo royal wedding. Ma mentre questo interesse è normale per una bambina che ama ancora pensare a principi e principesse, è molto meno logico in adulti razionali.Che il matrimonio tra Meghan Markle (un'attrice abbastanza famosa) e il principe Harry abbia suscitato così tanta attenzione è strano, ma allo stesso tempo ha alcune spiegazioni interessanti.Le ...

stati generali turismo; marini e paparelli : "innovazione - integrazione e trasversalità a sostegno del turismo umbro nella nuova ... : ... soprattutto rispetto al percorso da compiere in questo triennio, che per quanto ci riguarda conclude la legislatura regionale, per dare forza ad un settore che è centrale nell'economia dell'Umbria": ...

Eni e Cnr insieme nella ricerca e innovazione per rispondere alle sfide globali : Il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), Massimo Inguscio, e l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, hanno firmato oggi un Memorandum of Understanding (Mou) per lo sviluppo di ricerche congiunte in quattro aree di alto interesse scientifico e strategico: fusione nucleare, acqua, agricoltura e l’ecosistema artico. Eni e Cnr uniranno le loro capacità di ricerca e sviluppo tecnologico istituendo 4 centri di ricerca ...