L' Indice del settore Costruzioni italiano è di poco in territorio negativo | -0 | 45%

Debole l' Indice del settore telecomunicazioni italiano - -0 - 29% - : Il Comparto telecomunicazioni in Italia si muove nella giornata odierna con un timido segno meno, in perfetta sintonia con l' EURO STOXX Telecommunications . Il FTSE Italia Telecommunications ha ...

Analisi Tecnica : Indice FTSE MIB del 27/06/2018 : Chiusura del 27 giugno Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano , che porta a casa un misero +0,65%. Lo status tecnico del FTSE MIB mostra segnali di peggioramento con ...

Brillante l' Indice italiano delle azioni siderurgiche - +4 - 36% - - si concentrano gli acquisti su Tenaris - +5 - 11% - : Teleborsa, - Molto positiva la giornata per l'indice siderurgico a Piazza Affari, che sorpassa l'indice EURO STOXX, in lieve salita, con un guadagno di 2,59 punti. Intanto il FTSE Italia Basic ...

Analisi Tecnica : Indice Nikkei 225 del 27/06/2018 : Chiusura del 27 giugno Lieve ribasso per l' indice nipponico , che chiude in flessione dello 0,31%. Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Nikkei 225 , con ...

Seduta molto negativa per l'Indice del settore telecomunicazioni italiano - -2 - 36% - - flessione scomposta per Telecom Italia - -2 - 89% - : Teleborsa, - Rosso per il comparto Telecomunicazioni in Italia che supera l'andamento in discesa dell'EURO STOXX Telecommunications. Il FTSE Italia Telecommunications ha chiuso la giornata a quota ...