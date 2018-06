Lifeline : Salvini shock ma Italia sola : ANSA, - BERLINO, 28 GIU - "Dispiacciono le parole di Salvini: le accuse che ci ha rivolto ci hanno scioccato", ha detto una portavoce di Lifeline in conferenza stampa a Berlino, ma, ha aggiunto, "l'...

Lifeline : scioccati da accuse Salvini - ma Italia lasciata molto sola : "Dispiacciono le parole di Salvini: le accuse che ci ha rivolto ci hanno scioccato". Lo ha detto una portavoce di Lifeline in conferenza stampa a Berlino. "L'Italia è stata lasciata molto sola in ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Salvini vince su Lifeline - Malta se la prende (28 giugno 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: vittoria italiana su Lifeline. Pronta la delibera per il taglio dei vitalizi. Milan fuori dalle Coppe, Germania dal Mondiale. (28 giugno 2018).(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 05:40:00 GMT)

Lifeline a Malta : sbarco in corso. Migranti saranno accolti in 8 Stati. Salvini : 'Alla Libia 12 motovedette' : L'odissea della Lifeline si avvia verso la fine: la nave della Ong con a bordo 234 Migranti , scortata da una nave militare, ha attraccato a Malta . Bloccata dai veti incrociati di Italia, Francia e ...

Tagli ai vitalizi - Fico : Risparmi per 40 milioni; Lifeline a Malta - Salvini : Nostro successo : 'E' una vendetta politica', protesta l'associazione degli ex parlamentari che annuncia ricorsi. Lifeline A Malta, Salvini: Nostro successo Dopo 8 giorni al largo, con 233 migranti a bordo, la nave ...

Salvini : «Alla Libia 12 motovedette». Lifeline in porto oggi a Malta - otto Paesi pronti a ospitare i profughi : Il via libera è finalmente arrivato: la nave Lifeline, carica di 224 migranti da sette giorni e costretta a sostare in alto mare, «ha ricevuto» il permesso per entrare in acque...

Matteo Salvini : 'Lifeline fuorilegge. Dopo l'attracco - accertamenti'. Vuole sequestrare la Ong : Ufficiale: la Ong Lifeline attraccherà a Malta , dove sbarcheranno i migranti per essere poi ridistribuiti tra otto Paesi della Ue. Passa, in sintesi, la linea di Giuseppe Conte ed Emmanuel Macron , ...

Lifeline a Malta - Toninelli : “Grande vittoria per l’Italia”. E Conte lo ritwitta. Salvini : “Dopo le parole - arrivano i fatti” : L’arrivo della Lifeline nel porto di Malta “è una grande vittoria per l’Italia che può diventare un vittoria per tutta l’Europa”. Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli festeggia su Twitter l’accordo raggiunto tra il premier maltese Joseph Muscat e altri sette Paesi, tra cui la stessa Italia, per la ridistribuzione dei 234 migranti a bordo della nave della ong tedesca. Per il governo M5s-Lega significa un ...

Salvini - Lifeline a Malta successo Italia : ANSA, - ROMA, 27 GIU - "La nave fuorilegge Lifeline arriverà a Malta e lì verrà bloccata per accertamenti. Altro successo del governo Italiano: dopo anni di parole, in un mese arrivano i fatti!". Così ...

Lifeline - Malta annuncia inchiesta contro Comandante Ong - Salvini : #stopinvasione : A to dell'attracco della Maersk, resta ferma ancora irrisolta la situazione della Lifeline, anche al centro del Mediterraneo senza istruzioni per l'approdo. Alcuni migranti avrebbero bisogno di cure sanitarie, e mentre ieri in tarda serata sembrava che Malta avesse dato l'autorizzazione allo sbarco [VIDEO], al momento non vi è nessun permesso ufficiale. Solo altri 4 Stati sarebbero disponibili a prendersi carico di una parte dei profughi, ma non ...

Conte-Macron - il patto segreto sui migranti che ha sbloccato il caso Lifeline|L’ira di Salvini : Novanta minuti di vertice dopo le telefonate con il premier maltese Muscat e la cancelliera tedesca Merkel

Continua l'odissea della Lifeline - Salvini ribadisce : 'Stop invasione - approderà a Malta' : In un recente tweet il vice premier Matteo Salvini ha ribadito l'intenzione di indirizzare altrove la nave "fuorilegge" Lifeline, da giorni al centro di polemiche e causa di un braccio di ferro senza fine tra l'Italia e l'Ue. Salvini definisce incontrollato l'ingresso di migranti mediato dalle Ong, anzi "una vera e propria invasione". Il vice premier nonchè Ministro dell'Interno ribadisce che "L'Italia è pronta ad accogliere chi fugge da guerra ...

Salvini - Lifeline a Malta - 'e sono due' : ANSA, - ROMA, 26 GIU - "E due! Dopo la ong Aquarius spedita in Spagna, ora tocca alla ong Lifeline che andrà a Malta, con questa nave fuorilegge che finalmente verrà sequestrata. Per donne e bambini ...

