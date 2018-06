Lifeline | odissea finita | sbarco a Malta Profughi in 8 Paesi

Lifeline : odissea finita - sbarco a Malta : La nave della Ong con a bordo 234 migranti ha attraccato alle 19.30, dopo otto giorni in mare. Il premier ha ribadito che l’imbarcazione sarà sequestrata per l’avvio di un’indagine

Migranti - odissea Lifeline : chiesta autorizzazione per acque maltesi

Continua l'odissea della Lifeline - Salvini ribadisce : 'Stop invasione - approderà a Malta' : In un recente tweet il vice premier Matteo Salvini ha ribadito l'intenzione di indirizzare altrove la nave "fuorilegge" Lifeline, da giorni al centro di polemiche e causa di un braccio di ferro senza fine tra l'Italia e l'Ue. Salvini definisce incontrollato l'ingresso di migranti mediato dalle Ong, anzi "una vera e propria invasione". Il vice premier nonchè Ministro dell'Interno ribadisce che "L'Italia è pronta ad accogliere chi fugge da guerra ...

Migranti : Conte prepara Consiglio Ue - con Macron chiusa odissea Lifeline/Adnkronos : Roma, 26 giu. (Adnkronos) – Lavora sotto traccia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. A Palazzo Chigi da questa mattina presto, il premier lima il discorso che terrà domani alle Camere in vista del Consiglio Ue di giovedì e venerdì. La partita è tutta da giocare e l’accordo a Bruxelles decisamente in salita. Ma intanto Conte un risultato pare averlo messo già a segno: ieri, in gran segreto, ha incontrato a casina Valadier ...

Migranti : Conte prepara Consiglio Ue - con Macron chiusa odissea Lifeline/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Il premier tornerà a indicare le richieste che l’Italia porterà al tavolo con gli altri partner europei. A partire dall’istituzione dei Centri di protezione internazionale, i cosiddetti hotspot, e il superamento del Regolamento di Dublino. Ma anche la richiesta di intensificare accordi e rapporti tra Unione europea e Paesi terzi da cui partono o transitano i Migranti.L’Italia, come indicato nel documento in ...

Migranti : Conte prepara Consiglio Ue - con Macron chiusa odissea Lifeline/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Al suo arco il presidente del Consiglio italiano sa di poter contare su alcune frecce che possono fare breccia tra gli alleati. Tra queste, la contrarietà alle sanzioni alla Russia dell’Italia e le ottime relazioni, anche se in stato embrionale, del neo governo con il presidente statunitense Donald Trump. E proprio oggi, a Palazzo Chigi, Conte ha visto l’ambasciatore John Bolton, Consigliere per la sicurezza ...

Conte-Macron - il colloquio segreto sui migranti che ha chiuso l'odissea della Lifeline La nave attracca a Malta : Un'ora e mezzo di vertice, un colloquio riservato tra il premier Giuseppe Conte e il presidente francese, Emmanuel Macron, per - spiegano fonti parlamentari - «sbloccare la situazione sui migranti» . ...

