Lifeline a Malta | l' Italia canta vittoria

Lifeline - odissea finita per migranti con lo sbarco a Malta. Otto paesi accoglieranno 234 persone : L’odissea della Lifeline è finita. La nave carica di migranti bloccata da giorni nel Mediterraneo è sbarcata a Malta e le 234 persone a bordo verranno ripartite tra Otto paesi Ue: oltre a Malta, Italia, Francia, Irlanda, Portogallo, Belgio, Olanda e Lussemburgo. Non la Germania. L'articolo Lifeline, odissea finita per migranti con lo sbarco a Malta. Otto paesi accoglieranno 234 persone proviene da Il Fatto Quotidiano.

Lifeline sbarca a Malta : i migranti verranno accolti da 8 paesi Ue e la nave sarà sequestrata : Dopo cinque giorni di odissea in mare, la nave Lifeline è sbarcata a Malta. I 234 migranti verranno accolti da otto diversi paesi, ma solo chi avrà diritto a fare domanda d'asilo potrà rimanere in Europa, mentre gli altri verranno immediatamente respinti. La nave della Ong verrà sequestrata e Malta avvierà delle indagini.Continua a leggere

Lifeline a Malta : sbarco in corso. Migranti saranno accolti in 8 Stati. Salvini : 'Alla Libia 12 motovedette' : L'odissea della Lifeline si avvia verso la fine: la nave della Ong con a bordo 234 Migranti , scortata da una nave militare, ha attraccato a Malta . Bloccata dai veti incrociati di Italia, Francia e ...