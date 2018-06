L' idea di Beppe Grillo | il sorteggio dei parlamentari tra i cittadini

L' idea di Beppe Grillo per la riforma del Senato : "Una camera di cittadini. Estratti a sorte" : ... come per ogni suo altro sinonimo - veramente rappresentativo della societa', significherebbe la fine dei politici e della politica come l'abbiamo sempre pensata". Ecco allora "una seconda camera nel ...

Pd - Beppe Sala lancia l'idea Milano "10 saggi per la sinistra italiana" : All'evento di Pierfrancesco Majorino Beppe Sala lancia la proposta: "saggi per il Pd. Noi non vogliamo nulla, ma Milano si levi la modestia. Cambiare tutto rispetto al 18 per cento attuale". Gori: "Non disconosco il buon operato del governo di sinistra" Segui su affaritaliani.it