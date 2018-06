Licenziamento illegittimo | quali tutele per i lavoratori

leggioggi

(Di giovedì 28 giugno 2018) Prima di delineare l’iter che il lavoratore deve seguire in caso di, è bene fare la distinzione tralegittimo e: distinzioni Persi intende l’atto con il quale il datore di lavoro unilateralmente fa cessare il rapporto di lavoro. Nel caso in cui sia il lavoratore a scegliere di recedere, l’atto prende il nome di dimissioni. La legge indica incasi ilè da considerarsi legittimo; ovvero nel caso di:per giusta causa;per giustificato motivo. Nell’ipotesi diper giusta causa vi rientrano tutti quei casi in cui il lavoratore ha tenuto un comportamento tanto grave, tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. Nell’ipotesi diper giustificato motivo occorre distinguere tra: giustificato motivo ...