Libia | Medici Senza Frontiere | «Nessuno dica che qui la tortura non esiste»

(Di giovedì 28 giugno 2018) «in? Solo retorica». In un mondo ideale, verrebbe quasi voglia di credere alle parole pronunciate dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, al termine della sua prima visita in. A Tripoli ha incontrato il ministro Abdulsalam Ashou con l’intenzione di proporre degli hotspot per migranti a sud del Paese. È andata male: l’idea, come prevedibile, è stata categoricamente rifiutata. Nelle poche ore all’interno del Paese nordafricano Salvini ha raccontato di avere visitato «un centro di accoglienza per migranti in costruzione, un centro all’avanguardia che potrà ospitare mille persone. Questo per smontare la retorica in base alla quale insie non si rispettano i diritti umani». Sarebbe tutto molto bello, se non fosse che i rapporti stilati dalle principali organizzazioni internazionali sulle condizioni di detenzione disumane a ...