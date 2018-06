Libera | ' Ancora nessuna notizia del tavolo istituzionale riguardo il bene confiscato di

Lifeline a Malta - non c’è ancora il via Libera | Conte : “Da noi quota migranti” : Lifeline a Malta, non c’è ancora il via libera | Conte: “Da noi quota migranti” Lifeline a Malta, non c’è ancora il via libera | Conte: “Da noi quota migranti” Continua a leggere L'articolo Lifeline a Malta, non c’è ancora il via libera | Conte: “Da noi quota migranti” proviene da NewsGo.

Lifeline a Malta - non c'è ancora il via Libera | Conte : "In Italia una quota dei migranti" : Dopo giorni di attesa in mare si delinea una soluzione per l'imbarcazione della Ong tedesca, con a bordo 230 migranti. Ma a sciogliere il nodo della nave sarebbe stato un incontro segreto tra il premier Italiano e il presidente francese che si è tenuto a Roma

Conte : Italia accoglierà parte migranti Lifeline. Malta : ancora nessun via Libera : Coerenti con nostri principi, auspico altri lo facciano. Bruxelles: seguiamo vicenda Lifeline, si lavora a soluzione con Tusk, Junker e primo ministro Malta

M5S-Lega - l'intesa ancora non c'è Il Quirinale concede altro tempo Salvini : 'Mano Libera sui migranti' Di Maio : 'Non facciamo nomi' Video : 'Stanno cambiando i riti della politica. Si discute prima delle questioni che riguardano gli italiani e poi anche, parallelamente e in conclusione, di quelli che saranno gli esecutori di questi temi',...

