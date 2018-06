L’Europa si è già presa i nostri migranti

Tutti hanno una strategia per sopravvivere alla trade war - tranne L’Europa : Roma. La Cina è riuscita a deflettere almeno temporaneamente il colpo della guerra commerciale con gli Stati Uniti. Altri paesi, come la Corea del sud e l’Australia, hanno ottenuto dall’Amministrazione Trump generose esenzioni. Altri ancora, come il Giappone, sono pronti a combattere le tariffe trum

Milan - l’Uefa non patteggia sui conti : i rossoneri rischiano l’esclusione dalL’Europa : L’Europa rifiuta accordi e rinvia a giudizio il club, ora è possibile anche l’esclusione dalle coppe: «Troppe incertezze sul rifinanziamento del debito» Fino ad allora mercato fermo, Atalanta e Fiorentina alla finestra

Milan - Uefa dice no al patteggiamento per i conti in rosso : la società rischia l’esclusione dalL’Europa League : Il Milan rischia di perdere l’Europa. L’Uefa ha bocciato il settlement agreement del club rossonero: in pratica, la società aveva proposto un “patteggiamento” delle sanzioni per aver sforato i parametri del fair play finanziario negli ultimi tre anni. La commissione giudicante è ora chiamata a pronunciarsi a stretto giro, al massimo un mese. Tra le possibili pene che Nyon potrebbe applicare c’è anche ...

Ecco da dove arriva e come viene prodotta l’energia che muove L’Europa : Foto: Joe Dykes/flickr A voler usare una metafora, se le nazioni moderne avessero uno scheletro – qualcosa che le tiene insieme e consente le loro funzioni di base – questo sarebbe il modo in cui viene prodotta l’energia elettrica. C’è però energia ed energia, e da una nazione all’altra le cose cambiano molto: così capire in che modo essa arriva, a partire da quali fonti e da dove è una domanda tutt’altro che scontata. Un team svizzero-tedesco ...

Sampdoria - Giampaolo : “ci giochiamo L’Europa” : “Quello che è importante per noi è alimentare il nostro sogno”. Non ha dubbi il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo alla vigilia del match di Roma con la Lazio. Dopo la vittoria di mercoledì al Ferraris con il Bologna la squadra blucerchiata è tornata in corsa per l’Europa League e vuole continuare a restare in alto: “Siamo lì ed è già un risultato straordinario perché siamo qui a giocarci un posto che conta”. ...

Messico - rubata la coppa delL’Europa League da un furgone : le guardie si erano fermate a mangiare i tacos : Messico, rubata la coppa dell’Europa League da un furgone: le guardie si erano fermate a mangiare i tacos Dal Messico arriva una notizia clamorosa, poi ridimensionata grazie all’intervento della polizia locale. Venerdì, infatti, è stata rubata l’Europa League – inteso come trofeo – da un furgone a Guanajuato, dove si trovava in occasione del consueto […]