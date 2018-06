Lenta partenza per Oreo su Huawei P10 Lite in Italia | prime segnalazioni il 28 giugno

optimaitalia

: Lenta partenza per Oreo su #HuaweiP10Lite in Italia: prime segnalazioni il 28 giugno - OptiMagazine : Lenta partenza per Oreo su #HuaweiP10Lite in Italia: prime segnalazioni il 28 giugno - gae_nina_2016 : RT @ValerioLivia: Lenta la vela perderà di vista le isole, in una foschia se ne andrà la fede nei porti di un'intera razza. ~Derek Walcot… - SandroBrizzola4 : RT @ValerioLivia: Lenta la vela perderà di vista le isole, in una foschia se ne andrà la fede nei porti di un'intera razza. ~Derek Walcot… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) L'aggiornamentosuP10è partito anche inquest'oggi 28? La domanda non ha risposta univoca per tutti, nel senso che c'è stato un avvio del rilascio in queste ore ma per un numero davvero ridotto di esemplari. Nella giornata di ieri, abbiamo prontamente riportato la prima release del pacchetto Android 8.0 in Germania e ora, grazie ad alcunepresenti sul gruppo Facebook dedicato a, pure possiamo affermare che il firmware inizia ad intravedersi anche entro i nostri confini.Parliamo disuP10per il pacchetto WAS-LX1A 8.0.0.362 (C432). Lo ribadiamo, per coloro che scaricheranno l'intero firmware, il peso complessivo varierà tra i 2 e i 2,5 GB. Al contrario, per chi ha partecipato al programma di beta pubblica concluso lo scorso 30 maggio, ecco che le dimensioni della release saranno ben più modeste, ossia mezzo ...