Legge di bilancio ' magra' | via reddito di cittadinanza e flat tax per pochi

Governo : ok Cdm a disegni Legge rendiconto 2017 e assestamento bilancio 2018 : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato due disegni di legge relativi, rispettivamente, al rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per il 2017, parificato dalla Corte dei conti nell’udienza a Sezioni riunite tenutasi il 26 giugno 2018, e all’assestamento del bilancio di previsione dello Stato e dei bilanci ...

Agcom al governo : ok al piano-frequenze ma ci sono criticità sull'attuazione della Legge di bilancio : L'Agcom ha approvato il nuovo Piano nazionale di assegnazione delle frequenze , Pnaf 2018, , secondo quanto stabilito dalla legge di bilancio 2018. Il Piano prevede 15 nuove reti digitali terrestri in ...

Pensione quota 100 e 41 forse in Legge di Bilancio - Di Maio : 'Ci stiamo lavorando' : Il vicepremier e ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio ha rilasciato un'intervista a Il Sole 24 Ore riguardo i possibili sviluppi del mondo del lavoro e di come verra' modificato il Jobs Act. Tra le tante domande del giornalista, anche quella riguardante la Pensione quota 100 [VIDEO] e 41. In particolare, si chiede se il nuovo sistema pensionistico su base contributiva verra' inserito nella prossima Legge di Bilancio ...

