Legambiente su taglio alberi per la sicurezza stradale a Roma

(Di giovedì 28 giugno 2018)super la, “Invece di abbatterebisogna fare la manutenzione delle strade, abbattere il numero di Auto e la loro Velocità”. Blitz con Autovelox sulla Colombo: anche dove il limite è 30 km/h tutti oltre i 70 con punte oltre i 110. “Glinon vanno avanno curati e sostituiti se necessario conpiù adatti all’ambiente urbano”. Dopo l’ipotesi didegli“senza se e senza ma, per i pini che costituiscano un problema alla” arrivate dal Campidoglio, questa mattina i volontari dihanno dato vita a un blitz con autovelox in mano. Sulla Cristoforo Colombo tra Piazza dei Navigatori e Piazza del Lavoro, il monitoraggio ha coinvolto centinaia di veicoli in transito, il risultato è che su una strada urbana, anche dove il limite è di 30 km/h, si viaggia ben sopra i 70, con punte di ...