Lega Pallavolo Serie A Femminile – Presentate le domande di iscrizione

Pallavolo – La Federazione cancella la penalizzazione di Legnano proposta dalla Lega : Nessuna penalizzazione per la Volley Legnano, alla squadra di milanese non saranno tolti i 5 punti previsti dal Giudice di Lega Il Tribunale Federale ha pubblicato nella giornata di oggi, giovedì 14 giugno, il comunicato ufficiale relativo al provvedimento del Giudice di Lega riferito alla SAB Volley Legnano e al Legale rappresentante della Società Alfio Nebuloni, emesso lo scorso 3 maggio. Come è possibile leggere sulla sentenza ...

Pallavolo – ‘Mano nella mano’ : rientrati in Italia i protagonisti della missione in Uganda promossa da Lega Pallavolo Serie A Femminile e GICAM : Da lunedì sui social il diario della spedizione e le testimonianze delle atlete di Serie A in Uganda Sono rientrati in Italia i protagonisti della missione ‘Mano nella Mano’, promossa dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile e da GICAM (Gruppo Internazionale Chirurghi Amici della Mano), fianco a fianco per la seconda stagione in un progetto che ha portato all’SOS Children’s Village di Entebbe, in Uganda, un gruppo di atlete ...

Pallavolo – ‘Mano nella mano’ : entra nel vivo la missione in Uganda di Lega Pallavolo Serie A Femminile e GICAM : La Lega Pallavolo Serie A Femminile e GICAM in Uganda per la missione ‘Mano nella Mano’ entra nel vivo la missione in Uganda della Lega Pallavolo Serie A Femminile e di GICAM, il Gruppo Internazionale Chirurghi Amici della Mano, fianco a fianco per la seconda stagione nel progetto ‘Mano nella mano‘. Partita sabato 2 giugno dall’Italia, la spedizione medico-sportiva ha preso contatto con l’SOS Children’s ...

Pallavolo - la Lega serie A al fianco di GICAM : quattro atlete e un allenatore partiranno alla volta dell’Uganda : Il progetto umanitario voluto dalla Lega Pallavolo e da GICAM permetterà a quattro atlete ed un allenatore di volare in Uganda per affiancare un equipe medica La città di Entebbe, in Uganda, sarà ancora la destinazione della missione di Lega Pallavolo serie A Femminile e GICAM, fianco a fianco per la seconda stagione nel progetto ‘Mano nella mano‘: dal 2 al 9 giugno quattro atlete e un allenatore di serie A partiranno per il paese ...