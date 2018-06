Lega | Grimoldi | domenica a Pontida previsti numeri record

Islam : Grimoldi (Lega) - a Lodi preghiera di fine Ramadan in sede Pd : Milano, 16 giu. (AdnKronos) – “Da noi il defunto Pd, partito in totale caduta libera, che ormai gli italiani non votano più nemmeno sotto tortura, decide a Lodi di prestare una sua sede per la preghiera di fine Ramadan alla comunità Islamica”. Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda.“In diversi Stati Islamici -afferma Grimoldi- penso all’Iran che si definisce Repubblica ...

Islam : Grimoldi (Lega) - a Lodi preghiera di fine Ramadan in sede Pd : Milano, 16 giu. (AdnKronos) - "Da noi il defunto Pd, partito in totale caduta libera, che ormai gli italiani non votano più nemmeno sotto tortura, decide a Lodi di prestare una sua sede per la preghiera di fine Ramadan alla comunità Islamica". Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segret

Amministrative : Grimoldi (Lega) - siamo traino centrodestra in Lombardia : Milano, 11 giu. (AdnKronos) - "La Lega in Lombardia si conferma forza trainante mentre della coalizione di centrodestra con cui abbiamo conquistato 14 sindaci al primo turno, mentre altri 5 vanno al ballottaggio". Lo dichiara Paolo Grimoldi, parlamentare della Lega e segretario della Lega Lombarda.,

La Lega ai sindaci lombardi "Togliete foto Mattarella da uffici" L'invito del segretario Grimoldi : sindaci e amministratori lombardi togliete le foto di Sergio Mattarella dai vostri uffici. E' l'invito che arriva dalla Lega dopo che il 'no' del capo dello Stato a Paolo Savona al ministero dell'Economia ha bloccato la nascita del governo tra M5s e Lega Segui su affaritaliani.it

Lombardia : Grimoldi (Lega) - Gay Pride non ha alcuna valenza culturale : Milano, 21 mag. (AdnKronos) – “Bene che dopo il governatore lombardo Attilio Fontana e dopo la giunta anche il consiglio regionale lombardo abbia deciso di negare il patrocinio della Regione Lombardia al Gay Pride”. Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda, commentando la bocciatura, da parte dell’ufficio di presidenza del Pirellone, al Milano Pride 2018.“Bene difendere la ...

Lombardia : Grimoldi (Lega) - Gay Pride non ha alcuna valenza culturale : Milano, 21 mag. (AdnKronos) – “Bene che dopo il governatore lombardo Attilio Fontana e dopo la giunta anche il consiglio regionale lombardo abbia deciso di negare il patrocinio della Regione Lombardia al Gay Pride”. Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda, commentando la bocciatura, da parte dell’ufficio di presidenza del Pirellone, al Milano Pride 2018.“Bene difendere la ...

Lombardia : Grimoldi (Lega) - Gay Pride non ha alcuna valenza culturale : Milano, 21 mag. (AdnKronos) - "Bene che dopo il governatore lombardo Attilio Fontana e dopo la giunta anche il consiglio regionale lombardo abbia deciso di negare il patrocinio della Regione Lombardia al Gay Pride". Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda, co

Lombardia : Grimoldi (Lega) - Pd confuso - Gibelli in Fnm vanta utile record : Milano, 26 apr. (AdnKronos) - "Sorprende come sempre l'impreparazione dei rappresentanti di spicco del Pd in Lombardia; sorprende che il Pd che ieri concordava con Attilio Fontana, quando il governatore lombardo rimarcava che i bilanci in ordine fanno piacere, ma la priorità è la puntualità del serv