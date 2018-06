Lega : Bizzotto - Ppe non ha mai chiesto di entrare : Vicenza, 28 giu. (AdnKronos) - “La Lega non ha mai chiesto di entrare nel Ppe né intende farlo in futuro. Noi siamo sempre stati e sempre saremo con chi vuole cambiare in profondità questa Europa, e non abbiamo nessuna intenzione di andare a braccetto con chi ha governato male l’Europa in questi ann

Lega : Bizzotto - Ppe non ha mai chiesto di entrare : Vicenza, 28 giu. (AdnKronos) – ‘La Lega non ha mai chiesto di entrare nel Ppe né intende farlo in futuro. Noi siamo sempre stati e sempre saremo con chi vuole cambiare in profondità questa Europa, e non abbiamo nessuna intenzione di andare a braccetto con chi ha governato male l’Europa in questi anni”. Lo dichiara il capogruppo della Lega al Parlamento Europeo Mara Bizzotto.L'articolo Lega: Bizzotto, Ppe non ha mai ...

Veneto : Bizzotto (Lega) - la questione lingua arriva al Parlamento Europeo : Vicenza, 24 apr. (AdnKronos) – Tutelare e valorizzare la lingua veneta in sede europea e riconoscere al Veneto lo status di lingua, come già fatto dall’Unesco, parlata ed in uso in ben 3 Paesi dell’Unione Europea (Italia, Croazia, Slovenia), affinché possa essere studiata nelle scuole di ogni ordine e grado, anche universitario.L’europarlamentare della Lega Mara Bizzotto e l’Academia de Å?a Bona Creansa – ...

Russia : Bizzotto (Lega) - togliere subito sanzioni - già persi 12 mld euro in 4 anni (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Le sanzioni UE contro la Russia sono in scadenza il 31 luglio 2018 ma a Bruxelles stanno già programmando di prolungarle di altri 6 mesi e persino di inasprirle con la messa a punto di nuove misure restrittive contro Mosca: una decisione sconsiderata che danneggerebbe ancora di più l’economia italiana e veneta”, dichiara l’eurodeputata Bizzotto. ‘L’UE fermi questa ...