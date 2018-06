Le soluzioni di Merkel sui migranti e l' Italia dei whistleblower Di cosa parlare stasera

Nulla di fatto con Merkel - Italia : no soluzioni parziali migranti : Bruxelles, 28 giu. , askanews, Flessibilità europea sulle questioni di bilancio in cambio di una linea più morbida dell'Italia sui migranti? 'Notizia del 2014': così negli ambienti governativi ...

Conte a Berlino : «soluzioni europee per i migranti o finisce Schengen» Merkel : collaboreremo con l'Italia : Il premier Giuseppe Conte è a Berlino per un vertice con la cancelliera Angela Merkel . Al centro dei colloqui soprattutto la questione dei migranti . 'l'Italia è uno dei paesi che accoglie e ha ...

Vertice Italia-Germania - Angela Merkel : “Sui migranti collaboreremo”. Giuseppe Conte : “O soluzioni o finisce Schengen” : Il Vertice Italia-Germania che ha avuto luogo oggi pomeriggio sembra aver avuto un buon esito. Al termine dell'incontro tra il premier italiano Giuseppe Conte e la cancelliera Angela Merkel, le posizioni relative alla questione migratoria sono parse piuttosto simili: "La Germania intende collaborare molto strettamente con l'Italia, con la quale siamo perfettamente d'accordo sulla protezione delle frontiere esterne".Continua a leggere

