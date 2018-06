Le ricette di sei insoliti cocktail da provare questa estate

gqitalia

: @ManuCiao36 se sei intollerante al lattosio ci mancherebbe che cambi le ricette, ma le gallette di riso... - WonderJess_ : @ManuCiao36 se sei intollerante al lattosio ci mancherebbe che cambi le ricette, ma le gallette di riso... - francornldi : RT @pdnovoli: Cosa deve fare, allora, il Pd? «Elaborare ricette vere e praticarle. Qui siamo al 30 per cento perché dopo un congresso vero… - TizianaGl60 : RT @pdnovoli: Cosa deve fare, allora, il Pd? «Elaborare ricette vere e praticarle. Qui siamo al 30 per cento perché dopo un congresso vero… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Quando il caffé abbraccia gli spirits Espresso, in infusione, in chicchi o addirittura in polvere, il caffè oggi è sempre più usato nella mixology. Ma pochi brand hanno un team dedicato a inventarsi con grande libertà e professionalità drink conmeravigliosa spezia. E Lavazza si è spinto ancora oltre, coinvolgendo i migliori bartender di Campari Academy per reinterpretare ad arte alcuni classici. Sono nati così quattrooriginali: Nuvola Spritz (il cui nome deriva dal nuovo centro torinese del marchio italiano di caffè), Social Mi-To (twist del Milano-Torino), Campari Duetto e il nostro preferito, Negroni Cold Brew di cui vi riportiamo la ricetta: – Campari, Gin Bankes, Vermouth Bianco Cinzano 1757 in parti uguali e nota di barolo chinato in infusione su caffè tostato fresco.Experience. Il lato rosa della vodka Dalla Polonia alla Sicilia, Belvedere ...