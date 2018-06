Le lacrime di Carlotta Mantovan Il pianto della moglie di Frizzi | davanti a tutti Cosa

caffeinamagazine

(Di giovedì 28 giugno 2018) Ogni anno come un rito. La decima edizione del Premio Biagio Agnes. Ha visto salire sul palco tra i vincitori del 2018, il vicedirettore vicario del CorriereSera Barbara Stefanelli, Premio per la Carta Stampata, che ha ricordato la mission del blog «La 27ma ora», progetto pensato per «uscire dai luoghi comuni». Nel palmares, anche il direttore di Le Monde Jèrome Fenoglio (Premio Internazionale) e il presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani (Premio Giornalista nelle Istituzioni). Una cerimonia in cui non sono mancati i momenti di spettacolo con le esibizioni de Il Volo, Ermal Meta e Dodi Battaglia. Al di là dei premi e dei riconoscimenti, gli occhi sono statiper lei:cheha ritirato il Premio per la televisione dedicato al marito Fabrizio, conduttore televisivo scomparso lo scorso marzo all’età di 60 anni. La telegiornalista ha ricevuto ...