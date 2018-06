Le imprese italiane? Sempre più sostenibili | ma non lo dicono

Fisco - dalle imprese italiane oltre 100 miliardi di tasse : MILANO - Le imprese italiane subiscono la seconda pressione fiscale d'Europa, alle spalle della sola Olanda: versano al Fisco 101,1 miliardi di euro l'anno. Considerando imposte, tasse, tributi e ...

Startup italiane a Berlino - caccia a imprese tedesche : Salta all'occhio la forte presenza del sud: nel mondo della Startup, lo stivale è "capovolto", conclude Macola, "la creatività arriva proprio dal Meridione".

UniCredit e BEI - 300 milioni di euro per le piccole e medie imprese italiane : Teleborsa, - UniCredit corre in soccorso delle piccole e medie imprese italiane , PMI, . L'istituto di credito e UniCredit Leasing hanno firmato con la Banca europea per gli Investimenti , BEI, una ...

Italiaonline e IAB Italia insieme per la formazione digitale delle imprese italiane : Teleborsa, - Italiaonline prosegue nella sua mission di digitalizzazione delle imprese Italiane e sigla un importante accordo con IAB Italia , la più importante associazione nel campo della pubblicità ...

Le imprese italiane del lusso vanno alla grande. Ma è meglio non festeggiare : La notizia in poche righe: l’Italia è il primo paese al mondo per quantità e qualità delle imprese del lusso. Nella classifica Deloitte Global Powers of Luxury Goods 2018, diffusa sulla base delle vendite consolidate 2016, il paese che si appresta a varare il suo primo governo saldamente populista e

Banca mondiale - opportunita' di business per le imprese italiane : Quindi a Paolo Cappellacci, Desk Officer del Gruppo Banca mondiale presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il compito di illustrare le relazioni curate dal Tesoro con le istituzioni ...

«Non abbiate paura di innovare» AGS guida le imprese italiane tra le opportunità di Industria 4.0 : ... dunque, oltre che giusti sono anche convenienti… «Ne siamo fermamente convinti, soprattutto per una ragione: a livello globale ci sono alcuni grandi macro-trend che stanno condizionando l'economia, ...

Agroalimentare più forte dopo crisi : imprese italiane piu' solide : Roma, 9 mag. , askanews, Meno imprese ma più solide, questo sembra essere il risultato di quasi un decennio di crisi che ha toccato seppure in modo meno pesante rispetto ad altri settori il settore ...

imprese : Commercialisti - ristoranti e alberghi guidano crescita Srl italiane : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – ‘ristoranti e alberghi’ guidano la crescita delle Srl italiane registrando un aumento sia in termini di addetti (+8,4%) che di fatturato (+5,1%). I dati emergono dall’Osservatorio sui Bilanci delle Srl ‘Trend 2014-2016’, pubblicato oggi dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti. L’analisi, sulla base dei dati estratti dalla banca dati Aida ad aprile 2018, riguarda quasi ...

Made in Italy : sette falsi miti sulle imprese italiane : Export, acquisizioni, brand: una ricerca dell'Università di Pavia mette in discussione i luoghi comuni sulle nostre aziende

ManufacturingTrends le imprese italiane verso l'industry 4.0 : ... per le imprese di tutte le dimensioni? Gruppo Sintesi , Cisco e Digitalic hanno risposto a queste domande durante il Webinar 2.0 ManufacturingTrends, trasmesso in diretta streaming dagli studi TV ...