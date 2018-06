Le borse europee sono in tensione | negativo anche il Ftse Mib

Piazza Affari in calo insieme alle altre borse europee : All'ordine del giorno figurano temi scottanti quali migrazione, sicurezza, difesa, Brexit e, ovviamente, economia e finanza. Intanto, la BCE rimane più che mai decisa a proseguire con gli stimoli per ...

borse europee sui livelli precedenti : Teleborsa, - Altalenante Piazza Affari, tornata sulla parità a metà seduta . Seduta prudente per le altre principali Borse del Vecchio Continente, in allerta per i timori di una guerra commerciale tra ...

borse europee chiudono in frenata - a Piazza Affari banche in rosso : Le Borse europee schiacciano il freno in chiusura limitando gran parte dei recuperi registrati all'avvio delle contrattazioni.Le principali piazze del Vecchio continente appaiono contrastate, con ...

Milano positiva - borse europee contrastate : (Alliance News) - Piazza Affari chiude in positivo la seconda seduta di settimana, dopo una giornata priva di importanti notizie economiche. Dall'

Borse - la paura dei dazi affonda Milano : -2 - 44%. Negative tutte le borse europee - in rosso Wall Street : La Borsa di Milano chiude in ribasso del 2,44% dopo l'avvio negativo di Wall Street. Gli investitori temono le nuove tensioni sul fronte commerciale con l'arrivo di nuovi dazi da parte degli Stati ...

borse europee in calo - Milano a -0 - 72% : 9.40 Avvio di settimana con segno negativo per le Borse europee, penalizzate dai timori per una guerra commerciale tra Usa e Cina da una parte e l'Europa dall'altra. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,78% a 21.730 punti. Margine Btp-Bund tedesco in rialzo a 242 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,74%. Londra -0,55%, Parigi -0,68% e Francoforte -0,65%. Euro a 1,1646 dollari e 127,57 yen.

borse europee negative in avvio di settimana : Inizia con il segno meno la settimana delle Borse europee , dopo il finale in rosso di Tokyo sempre sui timori di una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. L' Euro / Dollaro USA è sostanzialmente ...

borse europee in territorio positivo : Prevalgono gli acquisti sulla Borsa di Milano , al pari delle principali Borse europee dopo il via libera dell'Eurogruppo alla fine degli aiuti alla Grecia . Leggera crescita dell' Euro / Dollaro USA ,...

borse europee aprono in progresso - a Piazza Affari corre Bper : Le Borse europee avviano in crescita la seduta odierna di scambi. Le dichiarazioni del ministro dell'Economia Giovanni Tria che ieri, in occasione dell'Eurogruppo in Lussemburgo, ha chiarito la volontà del governo italiano di non mettere in discussione l'euro , hanno rassicurato i mercati del Vecchio ...

Avvio positivo per le borse europee : Roma, 22 giu. , askanews, Partenza positiva per le borse europee, con i listini del veccho continente che avviano gli scambi con il segno più. Bene Francoforte che guadagna lo 0,02% e Parigi, in ...

Piazza Affari e borse europee attese poco mosse in avvio su tensioni commerciali e vertice Opec : E proprio le tensioni commerciali rappresentano, secondo il Fondo monetario internazionale, il maggior rischio per l'economia dell'Eurozona. Tanto che l'Fmi si prepara a luglio ad abbassare ...

