Lazio | Immobile | spero Milinkovic resti

Lazio - si chiude per Acerbi. Relax a Formentera per Immobile e Inzaghi : Un colpo di mercato alla settimana aspettano il ritiro. Potrebbero essere questa tabella di marcia della Lazio prima della la partenza per Auronzo di Cadore, in programma il 14 luglio. In attesa di ...

Lazio - Immobile : 'Qui sto benissimo. Il mio futuro è nella Capitale' : Resta, tuttavia, la delusione per la mancata qualificazione alla coppa del Mondo: 'Senza i Mondiali, con l'Italia eliminata, ho vissuto il momento calcistico più brutto della mia carriera - rivela ...

Lazio - compiti per le vacanze : Immobile e Felipe tra allenamento e relax : Corrono anche in vacanza, i giocatori della Lazio. Dopo aver disputato 55 partite tra Serie A, Europa League e coppa Italia i biancocelesti si godono il meritato riposo. Immobile alle Maldive, Luis ...

Lazio - Inzaghi cerca il vice Immobile : l'ideale è Gabbiadini : Miglior attacco del campionato, eppure nemmeno il record storico di 89 reti è bastato. Anzi, alla fine pesano come macigni quelle sbagliate da Caicedo a Crotone e quelle mancate da un Immobile a pezzi ...

Lazio - Tare cerca il partner di Immobile in attacco : La Lazio va in attacco. E cerca un partner per Immobile. Sul taccuino ci sono tre profili molto interessanti come Gabbiadini, Zaza e Azmoun, più uno che, allo stato attuale, appare più una suggestione ...

Tare blinda Immobile : 'Resta alla Lazio. Milinkovic diventerà il centrocampista più forte del mondo' : Igli Tare, ds della Lazio ha parlato a margine della premiazione che lo ha visto protagonista come miglior scouting dell'anno. Ai microfoni di Sky Sport ha provato a fare chiarezza sul futuro della ...

Tare : 'Immobile resterà alla Lazio. Nessuna offerta per Milinkovic' : La sua crescita è stata straordinaria in questi 3 anni alla Lazio: la società non lo ha messo sul mercato, ma è destinato a divenTare il più grande centrocampista del mondo, normale piaccia a tanti '.

Lazio - Immobile non si ferma : fisioterapia e adeguamento in arrivo : Sta lavorando già per la prossima stagione, Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio non ancora smaltito i postumi dell'infortunio al flessore che lo ha costretto a lasciare il ritiro della Nazionale. ...

Lazio - Strakosha recupera a Formello - Immobile saluta l'Italia : 'Torno a casa e tiferò per voi' : E' in viaggio verso Roma, Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio ha lasciato da poco il ritiro della Nazionale a Coverciano. Dopo aver saltato il primo allenamento del nuovo Ct azzurro, Roberto ...

Infortunio Immobile - l’attaccante della Lazio lascia il ritiro della Nazionale : Infortunio Immobile – Il ct azzurro Roberto Mancini dovrà fare a meno di Ciro Immobile per le amichevoli contro Arabia Saudita, Francia e Olanda. l’attaccante della Lazio, sottoposto in mattinata agli accertamenti medici per un problema muscolare, lascerà nel pomeriggio il ritiro di Coverciano. (Spr/AdnKronos) LEGGI ANCHE –> Panchina Lazio, sciolti gli ultimi dubbi per la prossima stagione L'articolo Infortunio Immobile, ...

Lazio - Immobile : "Sto bene a Roma - sono tranquillo" : L'attaccante partenopeo chiude le porte a qualsiasi trattativa: "Questa società mi ha dato tanto e io ho dato tanto a loro, e sono felice di continuare"

Lazio - Immobile : 'Sto benissimo qui. Voci di mercato? Ci penseranno i miei agenti' : E' stato incoronato 'Miglior giocatore dell'anno', Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio in mattinata ha ricevuto il riconoscimento presso la sala Giunta del Comune di Napoli. Arrivato insieme alla ...

Calciomercato Lazio - Immobile apre le porte ad un possibile addio : Calciomercato Lazio – La Lazio è reduce dalla pesante sconfitta davanti al pubblico amico contro l’Inter che ha negato la possibilità di disputare la prossima Champions League, per questo motivo non sono da escludere cessioni eccellenti come Milinkovic-Savic ed Immobile. Ecco le parole dell’attaccante: “Al mercato ci pensano i miei agenti, io sono tranquillo. Alla Lazio sto bene e questo club mi ha dato tanto. Certo però ...

Lazio - Immobile : 'Le voci di mercato? Qualcosa uscirà...' : 'Non c'è bisogno di ribadire i miei sentimenti verso la Lazio, ma certo avendo fatto così tanti gol Qualcosa uscirà dalle voci di calciomercato. Io sono tranquillo, faccio lavorare i miei agenti, ora ...