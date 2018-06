Lavoro | EasyHunters | digital e It trainano offerte al Sud

cataniaoggi

: EasyHunters, società di ricerca e selezione del personale, ha svolto in Italia un'iteressante ricerca su quali sono… - Insightformazio : EasyHunters, società di ricerca e selezione del personale, ha svolto in Italia un'iteressante ricerca su quali sono… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Non dimentichiamo che, secondo alcune stime, entro il 2020, circa il 50% delle posizioni lavorative nell'economia hi-tech risulteranno non coperte, per la mancanza di capitale umano"....