L' assedio a Berlusconi della vecchia guardia

ilgiornale

: RT @fiorinacapozzi: #Mediaset rilancia l'idea di un polo europeo. Il progetto è in cantiere da quando Vivendi assediò Cologno Monzese e il… - rafbarberio : RT @fiorinacapozzi: #Mediaset rilancia l'idea di un polo europeo. Il progetto è in cantiere da quando Vivendi assediò Cologno Monzese e il… - fiorinacapozzi : #Mediaset rilancia l'idea di un polo europeo. Il progetto è in cantiere da quando Vivendi assediò Cologno Monzese e… - regionecritica : @zazzatweet Il mio è un tweet ironico visto l'assedio della stampa verso la nuova proprietà. E' una sentenza che co… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Roma Spuntano fuori come funghi, dal passato remoto o più recente, tutti a dargli indicazioni su come salvare Forza Italia, tutti bravi a darlo ormai per morto o a invocare un nuovo "predellino". E Silvioè molto irritato da questo fiume di consigli non richiesti che gli arrivano dalle pagine dei giornali.Gli hanno fatto andare per traverso la fine del suo breve periodo di riposo a Merano. Quel rinnovamento del partito che sta preparando in questi giorni sembra che vogliano farlo gli altri per lui, altri che poi grandi prove non hanno dato quando erano ai posti di comando. La, alcuni che si definiscono "fondatori" di Fi, altri che sono stati ministri, coordinatori, consiglieri, e ora cercano di tornare alla ribalta.C'è Denis Verdini, che sul Tempo gli indirizza una lettera aperta per raccomandargli di salvare il partito, di "ribaltare lo schema che lo vede ...