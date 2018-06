L' Argentina rifiata | ma resta presuntuosa e impaurita

ilgiornale

Diario Mondiale - Il Brasile non sbaglia ma la Svizzera vede il primo posto. Suicidio Islanda e l'Argentina rifiata

(Di giovedì 28 giugno 2018) L'sta bene. Maradona sta bene. Non è successo nulla. Ci siamo sbagliati tutti. Fake football, notizie false, invenzioni giornalistiche, l'albiceleste prosegue tranquilla la sua marcia mondiale, Sampaoli è un buon allenatore, Mascherano una brava persona, Caballero ha goduto di un giorno di riposo. Dunque balli, canti e asado per tutti, fino a notte tarda, per la fiesta con parenti e amici. Capita a noi latini, scoprire la gioia quando abbiamo il passaporto della morte tra i denti, ecco il risveglio, ecco la rinascita. L'sa benissimo che le cose non stiano proprio così, come il minculpop vuole dire e dimostrare. Il campo dice altro, la cancha ribadisce il vizio di undici uomini che non fanno squadra ma cercano l'episodio legato all'artista, Lionel Messi e basta. Il resto vive di rendita. Aveva ragione Gianni Brera quando definiva gli argentini come italiani che sanno ...