L’Africa perde i suoi leoni! Grandi mezzi fisici ma potenziale inespresso | nessuna

(Di giovedì 28 giugno 2018) Il lento declino del calcio africano: dalle big che non si qualificano alle difficoltà tattiche.enorme, ma agli ottavi del Mondiale l’Africa non portasquadra Il Senegal sembrava poter scongiurare tale ipotesi, ma dopo il clamoroso epilogo legato al ‘coefficiente fair play‘ anche i Leoni della Teranga sono stati costretti ad abbandonare Russia 2018. Adesso è dunque ufficiale: l’Africa non ha nemmeno una squadra agli ottavi di un Mondiale. Non accadeva dal 1986, da quando sono stati introdotti gli ottavi di finale, possiamo dire dunque che è una triste prima volta storica. Foto LaPresse – Fabio Ferrari Squilla più di un campanello d’allarme. Se in passato i giocatori africani erano simbolo diimponenti e grande forza muscolare, nella maggior parte dei casi ‘sproporzionata’ in confronto alle ...