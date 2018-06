huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: L'affare Lanzalone fa scattare le consultazioni di Grillo nel giorno in cui escono le prime dichiarazioni di Parnasi ht… - corgi_lover : RT @HuffPostItalia: L'affare Lanzalone fa scattare le consultazioni di Grillo nel giorno in cui escono le prime dichiarazioni di Parnasi ht… - ASciullo : RT @HuffPostItalia: L'affare Lanzalone fa scattare le consultazioni di Grillo nel giorno in cui escono le prime dichiarazioni di Parnasi ht… - KiabiCbisi : Retweeted L'HuffPost (@HuffPostItalia): L'affare Lanzalone fa scattare le consultazioni di Grillo nel giorno in cu… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Beppea Roma non lo si vedeva da un po'. Non ci sono spettacoli in programma eppure è nella Capitale da mercoledì e si fermerà ancora. È come se fosse arrivato qui in soccorso del Movimento 5 Stelle e di chi, come Virginia Raggi e Alfonso Bonafede, in questi giorni è stato più esposto ai riflettori e non sempre è riuscito a districarsi bene sul palcoscenico politico-mediatico. È infatti con il sindaco di Roma e con il ministro della Giustizia che il garante si è consultato. Ma ha dato man forte anche a Roberto Fico che ha risposto all'esuberanza di Matteo Salvini sul tema dell'immigrazione.Il dato della giornata è che, proprio quando Luca Parnasi, il costruttore finito in carcere coinvolto nell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma, ha terminato le undici ore di interrogatorio davanti ai pm, il garante ...