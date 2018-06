cittadellaspezia

: #cronaca #laspezia - Ladri affamati nella scuola di Via Firenze, 'rubano' Coca cola e patatine - cdsnews : #cronaca #laspezia - Ladri affamati nella scuola di Via Firenze, 'rubano' Coca cola e patatine - oldmanandsea1 : RT @rosadineve: Giusto o non gusto, il contentino dell'antipasto tanto per fermare i borbotii di pancia per gli italiani affamati di vendet… - rosadineve : Giusto o non gusto, il contentino dell'antipasto tanto per fermare i borbotii di pancia per gli italiani affamati d… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) La Spezia -e snack. E' il bottino della "razzia" notturna avvenuta questa nottedi Via. Un brutto risveglio per il personale e per gli insegnanti che all'...