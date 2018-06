L' abbazia di San Miniato rivestita con le coperte termiche dei migranti La Lega | È

ilgiornale

(Di giovedì 28 giugno 2018) "È uno sfregio". Il leghista Claudio Borghi, presidente della commissione Bilancio della Camera, già candidato alla presidenza della Regione Toscana, non ha alcun dubbio. L'installazione Eldorato - Nascita di una nazione, ideata dal fiorentino Giovanni De Gara per dare "un segno forte di accoglienza e promuovere una riflessione profonda sulle migrazioni, sulle terre promesse e brutalmente negate, sull'aspirazione ad un mondo diverso, costruito oltre l'idea di confine e capace di essere nuovamente umano", è un'offesa all'di San Minato. "Che sianodeio le borsette di Chiara Ferragni non cambia molto".Questa sera le porte dell'di Sansaranno avvolte nelledorate con cui vengono accolti iquando scendono dai barconi stremati dalla traversata del Mar Mediterraneo verso l'Europa. "Dalle porte di San- si legge nel ...