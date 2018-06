La voce della Politica Agricoltura | Rota | Fai Cisl | | ' Nuovo Ccnl nel segno della

La voce della Politica Manifestazione di Potere al Popolo Basilicata contro la Flat Tax : Potere al Popolo Basilicata scenderà in piazza a Potenza, sabato 30 giugno, per denunciare l'ultimo inganno di questo sistema neoliberista che il governo PentaLeghista sta attuando, in perfetta ...

La voce della Politica Giandomenico Marchese eletto Amministratore unico di AQL : Impegni ribaditi anche con i leader di alcune delle maggiori forze politiche: Di Maio, Salvini, Grasso, Rosato e Brunetta, durante il ciclo di incontri "Servizi Pubblici e Nuova Politica" promossi ...

La voce della Politica UE risponde su ITREC Rotondella : La Commissione Ue ha risposto ad un'interrogazione dell'eurodeputato del M5S Piernicola Pedicini sulla gestione delle scorie e dei rifiuti radioattivi italiani e sui problemi di sicurezza e di ...

Lifeline ancora in mare. Il portavoce : “Non possiamo entrare a Malta per colpa della Germania” : L’accordo sembrava essere arrivato ieri: la nave della ong Lifeline sarebbe attraccata a Malta. Ma all’indomani di quella che sembrava un’intesa certa, l’imbarcazione della ong rimane ancora in attesa di un via libera nel Mediterraneo. Il motivo? La Germania non vuole accogliere parte dei 234 migranti a bordo, conditio sine qua non posta da La Valletta agli altri Paesi europei. Per fare sbarcare infatti i naufraghi sul ...

Tomei - Pd - : 'Il Partito democratico deve ripartire dai territori e farsi portavoce della gente' : Un fronte che sia alternativo a questo modo di fare politica, fatto di propaganda continua e slogan dal grande effetto ma dai risultati discutibili. Il PD deve essere pronto a farsi promotore e ad ...

La voce della Politica Leggieri - M5S - : i dati di Bankitalia e UIL certificano il fallimento di Pittella : La rivoluzione di Pittella è naufragata per l'ennesima volta contro i numeri impietosi pubblicati nel Rapporto Bankitalia 2017: l'occupazione in Basilicata si è ridotta del 2,2%, a fronte di una ...

La voce della Politica G.Rosa : Legge elettorale vittima delle faide del Pd. Ora basta. : Anche la Legge elettorale viene colpita dalle divisioni esistenti nel Partito Democratico. Oggi in Prima Commissione nuovo atto della tragicommedia del Partito Democratico: da un lato, la proposta di ...

La voce della Politica Elezioni Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali Potenza. Confermato direttivo : Nei giorni scorsi si sono tenute le Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Potenza. Ieri 19 giugno è stato Confermato l'...

Donnarumma agita il web : i tifosi della Roma bocciano la voce di mercato : Roma - Gigio Donnarumma alla Roma con il fratello? Una voce di mercato clamorosa quella che - ripresa da molti siti dedicati ai giallorossi - sta agitando il web nelle ultime ore. Una voce che sembra ...

La voce della Politica Matera - Giordano - Ugl - : " Scelte urgenti per favorire crescita e sviluppo" : ... ancora a tutti i primi 5 mesi del 2018, migliaia di famiglie Materane continuano a vivere senza alcun reddito, la disoccupazione ha raggiunto cifre agghiaccianti: occorre risollevare l'economia ...

Dazi - Trump alza la voce nei confronti della Cina : Teleborsa, - E' un fiume in piena Donald Trump che non si placa nella sua battaglia commerciale contro Pechino . Ribadendo nuovamente di essere in "ottimi rapporti" con il presidente cinese, il tycoon ...

La voce della Politica Regione Basilicata - Ugl : "Necessario sviluppo - solidarietà - bene comune" : ... infatti, che il sud, e la Basilicata in particolare – ha proseguito Tancredi -, hanno risorse umane qualificate che possono giocare un importante ruolo nella società e nell'economia, forze ...

Giuseppe Conte - la voce del ministro della Lega : 'Il premier è un gran parac***' : ' Giuseppe Conte ? Un gran parac***'. Tra il serio e il faceto, nel governo c'è chi pensa davvero questo del premier. Secondo Francesco Verderami del Corriere della Sera , un ministro della Lega ...