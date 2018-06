La versione desktop di Messaggi Android nasconde numerosi easter eggs

Prime OS : Migliore versione di Android per Notebook e Desktop : Prime OS è la Migliore alternativa a Phonenix OS (Erede di Remix OS) che permette di installare Android su PC ed usare tante features di Windows come pulsante Start e Finestre Phoenix OS ha un concorrente. Ecco Prime OS Prime OS è un nuovo sistema operativo per Notebook ed anche Desktop che raccoglie l’eredità di Remix […]