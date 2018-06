La trappola nascosta dietro al taglio ai vitalizi

ilgiornale

: Quando un affare quasi nulla costa - c'è sempre qualche trappola nascosta. - mely_lucarelli : Quando un affare quasi nulla costa - c'è sempre qualche trappola nascosta. -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Alla ricerca del recupero di popolarità il Movimento 5 Stelle, presenta il provvedimento per ildei, elaborato da Riccardo Fraccaro, ministro dei Rapporti con il Parlamento. Comporterà un risparmio di 18 milioni annui, pertanto non risolve il gigantesco problema della povertà che riguarda 1,8 milioni di famiglie, di cui 500mila composte di immigrati e cinque milioni di persone (un terzo immigrate).Ildei, atto simbolico di lotta ai privilegi, è degno di approvazione non come espressione di giustizialismo ma come politica di spending review, sino ad ora poco praticata. Non potendo contare suldeiper finanziare il reddito di cittadinanza M5s propone quello delle pensioni d'oro, definendo come tali quelle sopra i 4-5mila euro netti mensili. Il risparmio di spesa sarebbe di 300-500 milioni: una cifra esigua rispetto al finanziamento del ...