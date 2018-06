blogo

: La talpa 4 si farà? (foto) - tvblogit : La talpa 4 si farà? (foto) - StubbornGirl_18 : @nuntaf @scioccobasita Si infatti anche la talpa di News in una serata dirette post scelta, ha fatto la paracula co… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) L'allerta si è accesa durante la tarda serata di oggi, 28 giugno, Paola Perego conduttrice de Laper tre edizioni, ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto tratto dalla prima edizione del reality show trasmesso da Rai 2 inizialmente e successivamente trasferito per le (per ora) ultime due su Italia 1.La didascalia che segue alla, potrebbe voler dire tutto e niente anche perché la Perego chiede ai suoi seguaci: "In tantissimi mi avete chiesto se ci sarà una nuova edizione de La, in quanti di voi la vorrebbero?".prosegui la letturaLa4 si? () pubblicato su TVBlog.it 28 giugno 2018 23:32.