La strada del mito all' ultimo miglio La corsa negli Usa per salvare Route66

La Confessione - Del Debbio : “Berlusconi nel ’93 mi ordinò di scrivere il programma di Forza Italia. Ero così sconvolto che mi persi in autostrada” : Paolo Del Debbio, ospite di Peter Gomez a La Confessione in onda su Nove mercoledì 27 giugno alle 23.55, rivela un aneddoto legato alla stesura del programma di Forza Italia, prima della discesa in campo di Silvio Berlusconi. “A me ha sempre colpito una frase in un’intervista di Fedele Confalonieri che dice a un certo punto: ‘Se Berlusconi non fosse sceso in politica oggi saremmo sotto un ponte o in galera’, ma Forza Italia è ...

Torna a Luino il "Festival delle Arti di strada" - artisti da ogni parte del mondo : Non solo spettacoli ma anche musica ed esposizioni Artistiche , come il venerdì sera nella cornice di via Cavallotti e della passeggiata del Parco a Lago. Il nuovo presidente dell'Associazione Aurora,...

Ducati Multistrada : è lei la nuova Regina dell’infernale Pikes Peak [GALLERY] : Carlin Dunne in sella alla Multistrada 1260 Pikes Peak trionfa nella prestigiosa gara in Colorado Il pilota Ducati Carlin Dunne, alla guida della nuova Multistrada 1260, si è aggiudicato la vittoria della Pikes Peak International Hill Climb 2018, la prestigiosa gara in salita svoltasi questo fine settimana sulle montagne del Colorado, riportando Ducati alla vittoria e riconquistando la corona di “King Of The Mountain”. Guidando con grinta, ...

Choc a Napoli - nudo in strada al passaggio delle donne : arrestato 39enne : Al passaggio delle donne si denudava. Il fatto è accaduto in piazza San Francesco, a Napoli. Il capitano della polizia municipale Alfredo Marraffino, allertato da alcuni cittadini, è intervenuto sul ...

Camper fuori strada - conducente arrestato : coca nascosta tra i croccantini del cane : Alla guida di un Camper è finito da solo nel fosso a lato di via Dismano all'altezza di Borgo Faina riportando solo lievi ferite ma i soccorittori si sono accorti del suo stato di alterazione così è ...

Auto finisce fuori strada sulla Variante del Ferro - guard rail la trafigge da parte a parte : incredibilmente illesa la ragazza alla guida : Bruttissimo incidente nel primo pomeriggio di oggi lungo la Variante del Ferro, per fortuna senza le terribili conseguenze che avrebbe potuto avere stante la violenza e la dinamica dell'impatto. Erano ...

Al Giffoni Film Festival la sicurezza stradale recita da protagonista con Le regole della vittoria : E lo sport è un ottimo alleato per insegnare ai giovani ad avvicinarsi alla sana competizione e al rispetto delle norme che disciplinano la sicurezza stradale per crescere come piloti, ma anche e ...

Giarre - la buca stradale coperta col tavolino del bar : Una provocazione? Di più. Spazientiti per quella grossa e profonda buca sul selciato, al centro della careggiata, all'incrocio tra il viale Sturzo e la via Luminaia a Trepunti, non coperta dal ...

il giorno del grande murale : il Veregra Street celebra l'arte di strada : Alcuni spettacoli rientrano nella sezione PIC Festival, proposta all'interno del più ampio contenitore del progetto europeo "Poetic Invasion of the Cities", di cui il Comune di Montegranaro è ...

Roma. Tiburtina : lavori per l’allargamento della strada : Ripartono i lavori su via Tiburtina. Come da programma, e come annunciato a fine maggio, sono di nuovo aperti i

“Era un angelo”. Latina - un’altra tragedia della strada. Intervento dei vigili del fuoco - dinamica assurda : Un momento davvero nero per la città di Latina che in poche ore si ritrova a piangere due suoi cittadini, morti entrambi per una sciagura della strada. Una ragazza di circa 20 anni è morta e una sua amica, che era alla guida, è rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente stradale in auto avvenuto a Latina, in via della Striscia, in una zona rurale della città. La Lancia Y sulla quale viaggiavano le due è uscita di strada ...

Delitto sull’autostrada film stasera in tv 23 giugno : trama - curiosità - streaming : Delitto sull’autostrada è il film stasera in tv sabato 23 giugno 2018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:30. La pellicola diretta da Bruno Corbucci ha come protagonista Tomas Milian. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Delitto sull’autostrada film stasera in tv: ...

Roma : numerosi incidenti stradali nel corso della notte : Roma: due morti e sette feriti Roma – Svariati incidenti gravi registrati nel corso dell’ultima notte in diverse zone di Roma. Numerose pattuglie della Polizia locale sono state impegnate in continui rilievi. Un incidente con doppio esito mortale e un codice rosso è avvenuto a Lungotevere della Vittoria. A causa di uno scontro tra un motoveicolo e un’auto. A perdere la vita un ragazzo di 29 anni e una ragazza di 25, a bordo di ...

Morto per incidente stradale chef Alessandro Narducci - astro nascente della cucina : E’ mancato nella notte tra il 21 e il 22 giugno Alessandro Narducci, giovane chef del ristorante Acquolina di Roma, vittima di un incidente stradale che ha coinvolto il suo motorino e un’automobile (una Mercedes Classe A) attorno all’una di notte sul Lungotevere, in zona Prati. Era appena uscito dalla manifestazione Vinòforum, della quale era uno dei cuochi protagonisti. Morta anche la ragazza che viaggiava con lui, Giulia ...