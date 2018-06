La storia di Y | oggi Giovanni | è una speranza da Ventimiglia

huffingtonpost

(Di giovedì 28 giugno 2018) Y.N. ha sempre un sorriso, un abbraccio e una sigaretta da offrire a chiunque incontri. Dice di aver guidato in vita sua solamente automobili Fiat (dalla Panda alle ormai mitologiche Ritmo e 850) e mentre si fa in quattro per aiutare qualsiasi persona gli capiti a tiro, fischietta e canta a memoria canzoni di Al Bano, Morandi e Toto Cutugno, per lui senza alcun dubbio i più grandi artisti che l'Italia abbia mai avuto. Si fa chiamare da tutti, non perde una messa e custodisce gelosamente in tasca un rosario, pronto a snocciolarlo quando sente che le cose non stanno andando nel verso giusto o le sue energie e la sua pazienza non lo soccorrono più.Potrebbe sembrare il ritratto romantico di un italiano da pellicola neo-realista ma "" è arrivato nello Stivale appena 7 mesi fa ed è un cittadino dell'Eritrea, uno di quei luoghi esotici su cui si ...