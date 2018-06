La realtà aumentata per una collezione di maglie da tutto il mondo

realtà aumentata al ristorante : debutto in Italia da Burger King : Pogliano Milanese, 28 giu. , askanews, La tecnologia è, sempre di più, una presenza attiva nel mondo della ristorazione e, per la prima volta nel nostro Paese nel settore del food retail, arriva anche ...

Esercito Usa - i nuovi mezzi avranno realtà aumentata e una ruota-robot – FOTO e VIDEO : Non solo guida autonoma: quei geniacci della Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa) – l’agenzia governativa del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti che sviluppa nuove tecnologie militari – hanno realizzato una nuova ruota a geometria variabile: in pratica cambia forma e, quando serve, in pochi istanti si trasforma in una sorta di cingolo. Quest’ultimo, in futuro, potrebbe pure essere collegato a un motore ...

realtà aumentata su iPhone : migliori app e giochi : Vi avevamo già mostrato i precedenza i migliori giochi ARKit per iPhone e iPad, ovvero dei giochi capaci di sfruttare il nuovissimo motore grafico di Realtà aumentata integrato negli ultimi dispositivi della mela morsicata – ARKit appunto – che sfruttano l’hardware e le speciali fotocamere per percepire la profondità (il mondo in 3D insomma) ed interagire con essa! La Realtà aumentata però, non è solo un mezzo per giocare e ...

Con PeakVisor le montagne si riconoscono in realtà aumentata su iPhone e iPad : PeakVisor è così pensata per utenti di tutte le età e di tutte le tipologie; dagli appassionati di tecnologia, incuriositi dalla realtà aumentata, agli amanti dello sport, che vogliono fare trekking ...

Slowear - la mostra con Wired dedicata alla realtà aumentata : 32 artisti, 32 tavole illustrate, 32 brevi avventure sospese fra mondo fisico e virtuale. E al centro di tutto l’esperienza, quella della “Augmented Reality”, un sogno futuristico che è già realtà grazie alla tecnologia digitale. Aggiungendo informazioni multimediali a ciò che percepiamo normalmente, la Augmented Reality estende la gamma delle nostre sensazioni, utilizzando come filtro un dispositivo mobile, ad esempio uno smartphone. Ecco ...

Settimana della Moda - mostra pop-up dedicata alla realtà aumentata : 32 artisti, 32 tavole illustrate, 32 brevi avventure sospese fra mondo fisico e virtuale. E al centro di tutto l’esperienza, quella della realtà aumentata, un sogno futuristico che è già realtà grazie alla tecnologia digitale. Aggiungendo informazioni multimediali a ciò che percepiamo normalmente, la Augmented Reality estende la gamma delle nostre sensazioni, utilizzando come filtro un dispositivo mobile, ad esempio uno smartphone. Ecco allora ...

eSight utilizza AR (realtà aumentata) per aiutare gli ipovedenti : Visori per la realtà aumentata iniziano solo ora a trovare il loro posto nell’ampio mercato dei consumatori e una piccola azienda canadese chiamata eSight ha utilizzato la tecnologia per offrire alle persone ipovedenti una nuova visione del mondo. Coloro che sono interessati a eSight possono prenotare una sessione per fare un tentativo in uno degli Hub dell’azienda, oppure possono richiedere una visita a casa, dove un trainer si ...

Che cos'è USDZ - il nuovo formato file di Apple e Pixar per la realtà aumentata - : L'esperienza AR risulta così ancora più realistica grazie a un esclusivo mix di mondo reale e virtuale. Il formato USDZ In collaborazione con Pixar, Apple ha integrato in iOS 12 il supporto a un ...

Il chip Snapdragon Xr1 potrebbe far svoltare realtà virtuale e aumentata : Tra pochi mesi l’evoluzione di realtà aumentata e virtuale potrebbe subire un’accelerata improvvisa: lo ha anticipato Qualcomm con l’annuncio del suo ultimo chip, battezzato Snapdragon Xr1 ed espressamente pensato per visori e occhialini VR e AR. Stando alle promesse del gruppo statunitense la componente permetterà a questa tipologia di gadget di farsi allo stesso tempo più versatile, potente, compatta ed economica. Il chip è ...

iOS 12 concept con Siri Sight - la realtà aumentata per scoprire il mondo - : Si tratta di una funzione che mette l'AR di Apple ancora più a portata di mano: basta uno swipe e si attiva la fotocamera, pronta ad analizzare il mondo circostante per fornire informazioni e ...

Google sarebbe al lavoro su un casco per godere di una realtà aumentata più immersiva : Dal suo lancio ufficiale al MWC 2018, Google ARCore non ha mai sfondato sul mercato delle app. A marzo di quest'anno abbiamo visto la comparsa nel Play Store delle prima app con supporto ufficiale a tale tecnologia, con anche l'annuncio di altri titoli prossimi al rilascio sullo store. Ora però Google sembrerebbe intenzionata a produrre un suo hardware apposito dedicato all'AR! L'articolo Google sarebbe al lavoro su un casco per godere di una ...

L’app ViewRanger guida gli escursionisti con mappe topografiche e realtà aumentata : ViewRanger è un'applicazione dedicata agli amanti delle escursioni che permette di scoprire migliaia di sentieri e percorsi grazie alle mappe topografiche navigabili tramite il GPS e i sensori dello smartphone e alla realtà aumentata. L'app permette di utilizzare la fotocamera dello smartphone per identificare i luoghi circostanti come monti e laghi e per orientarsi visualizzando i punti percorso e le frecce che indicano i sentieri da seguire ...

L'applicazione mette a disposizione una dimostrazione interattiva di come i servizi pubblici come il controllo dei lampioni, la gestione dei parcheggi, la raccolta dei rifiuti solidi, la videosorveglianza e il Wi-Fi possono essere gestiti e controllati da un'unica piattaforma, rendendo le città più pulite, più sicure e più vivibili.