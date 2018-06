La procura di Milano contro l' Anac | Ha reso inutili nostre indagini con i suoi

Corruzione - la procura di Milano contro l'Anac di Cantone : "Ha reso inutili le indagini" : Il procuratore Francesco Greco: "Notizie trasmesse tardi"

Milano - procura ricorre contro assoluzione di Massimo Ponzellini (ex Bpm) per associazione a delinquere : La procura di Milano ha presentato ricorso in appello per chiedere di ribaltare la sentenza con cui lo scorso dicembre il Tribunale ha assolto dall’associazione per delinquere l’ex numero uno di Bpm Massimo Ponzellini, il suo allora braccio destro Antonio Cannalire, l’avvocato Onofrio Amoruso Battista, all’epoca dei fatti proboviro di Bpm, tra gli imputati nel processo sul caso di Banca Popolare di Milano e dei presunti finanziamenti illeciti ...

Milano Marathon - runner travolge anziana e va via senza soccorrerla/ La denuncia del marito - procura indaga : runner travolge anziana e va via senza prestare soccorso nella massima indifferenza alla Milano Marathon. Il marito invia una lettera-denuncia alla procura che ora indaga.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 15:24:00 GMT)

Torino - “corruzione in procura” : Milano apre fascicolo dopo trasmissione atti : Sul presunto scambio di favori all’interno della procura di Torino indagheranno i magistrati della procura di Milano, competente nei reati commessi dai colleghi piemontesi o ai loro danni. Nel Palazzo di giustizia di via Freguglia è stato aperto un fascicolo a “modello 45”, cioè senza ipotesi di reato e senza indagati, sui fatti emersi nel corso di un’inchiesta che ruota intorno a un carabiniere in forza nella procura torinese e a un avvocato ...

Bimba di sette mesi muore a Milano dopo aver ingerito un tappo : la procura apre un'inchiesta : Il pm ha disposta l'autopsia e ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Gli inquirenti devono verificare se ci sono state negligenze da parte dei genitori

Expo 2015 - la procura di Milano ricorre contro il proscioglimento di Sala : La procura generale di Milano ha presentato ricorso in appello contro il proscioglimento del sindaco Giuseppe Sala, in merito all'inchiesta sull'appalto della piastra, costruita per ospitare l'Expo del 2015.Il sindaco ed ex commissario unico dell'Esposizione era stato accusato di abuso d'ufficio, per l'affidamento della fornitura di 6mila alberi, per abbellire il sito espositivo. Sala aveva scelto di procedere in modo diretto, senza cioè indire ...

Il sequestro della modella a Milano - la procura chiede 16 anni e 8 mesi : E' la pena che il pm ritiene giusta per Lucasz Herba, autore del rapimento di Chloe Ayling, l'11 luglio dello scorso anno

Morte Alessandra Appiano - la procura di Milano dispone accertamenti : La Procura di Milano ha aperto un fascicolo a ‘Modello 45’, per ora quindi senza indagati e ipotesi di reato, sulla Morte della scrittrice, giornalista e opinionista tv Alessandra Appiano

E' vietato chiamarsi Blu. Lo decide la procura di Milano : I genitori di una bambina che si chiama Blu sono stati convocati dalla procura di Milano per cambiarle il nome. È una ingiunzione invasiva e intempestiva, poiché la bambina ha un anno e mezzo ed è già consapevole di chiamarsi così, ma soprattutto incoerente nella sua motivazione. Secondo la procura