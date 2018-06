La polizia di Stato di Abu Dhabi in aula a Tor Vergata

Il Calendario della polizia di Stato 2019 : Il ricavato della vendita verrà, infatti, devoluto al Comitato italiano per l'Unicef Onlus per sostenere il progetto ' Yemen ', teatro di una delle più gravi crisi umanitarie del mondo, con oltre 22,...

La polizia di Stato arresta un 45enne per evasione e denuncia tre giovani per tentato furto : CATANZARO - Personale della Squadra Volante della Questura, nella serata della trascorsa domenica hanno tratto in arrestoL.G.I, catanzarese di anni 45, per il reato di evasione. Gli Agenti hanno ...

Rom ruba un'auto e la polizia gli spara : ora lo Stato gli paga un maxi-risarcimento : Una vicenda paradossale. Lo Stato italiano dovrà risarcire un rom con 60mila euro: paga il Ministero dell?Interno sul conto corrente di un nomade senza permesso di soggiorno coinvolto in...

Cocaina - hashish e doping : 26enne arrestato dalla polizia per spaccio : La polizia ha denunciato l'uomo Quando ha visto la pattuglia della polizia in via Fiume di Sotto a Fusignano ha provato a liberarsi della Cocaina dal finestrino , circa 1,7 grammi, ma ormai era troppo ...

Controlli della polizia di Stato : arresti e denunce nel Crotonese : di Redazione Crotone24news.it Focus ndrangheta: controllati 617 veicoli con il sistema Mercurio, identificate 553 persone. Nel corso di questa settimana, nell'ambito dei servizi di controllo del ...

Il Calendario polizia di Stato 2019 : ... Stato teatro di una delle più gravi crisi umanitarie del mondo, con oltre 22.2 milioni di persone che necessitano di assistenza immediata. L'importante traguardo prefissato dall'UNICEF è quello di ...

polizia di Stato e Sky Italia siglano accordo su prevenzione e contrasto dei crimini informatici : Siglato oggi a Roma l’accordo tra Polizia di Stato e Sky Italia per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici che hanno per oggetto i sistemi e servizi informativi critici di particolare rilievo per il Paese.La convenzione, firmata dal capo della Polizia Franco Gabrielli e dall’Amministratore Delegato Sky Italia Andrea Zappia, rientra nell’ambito delle direttive impartite dal ministro dell’Interno per il ...

Controlli antidroga della polizia : giovane trovato con marijuana - arrestato : OSTUNI - Controlli antidroga da parte degli agenti del commissariato di polizia di Ostuni: un 26enne del posto, M.C. è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In ...

Pedopornografia online - maxi operazione polizia di Stato : Nell'ambito di una complessa e articolata attività d'indagine finalizzata al contrasto della Pedopornografia online, la Polizia Postale e delle Comunicazioni ha eseguito, tra marzo e giugno 2018, 22 ...

Scandalo dieselgate - arrestato dirigente Porsche : accuse della polizia tedesca : La polizia tedesca ha arrestato un dirigente della Porsche nell’ambito dell’inchiesta sullo Scandalo dieselgate, le emissioni nocive truccate per eludere i limiti di legge da parte di alcune case automobilistiche. La notizia è stata data dallo stesso presidente del consiglio di amministrazione, Oliver Blume, con la consueta lettera del venerdì ai dipendenti e poi ripresa dai principali quotidiani tedeschi. L’arresto di un dirigente Porsche per ...

Arrestato 'untore' Hiv - la polizia divulga la foto : 'Se avete avuto rapporti con lui contattateci' : Spunta un nuovo caso di ' untore ' dell' aids , stavolta ad Ancona. Un uomo positivo all'Hiv da 11 anni, aveva rapporti sessuali senza adottare alcuna precauzione. È stato Arrestato. Si tratta di ...