La nomina dei nuovi vertici di Cdp slitta al 13 luglio

(Di giovedì 28 giugno 2018) La volta buona per ladeiamministratori della Cassa depositi e prestiti è fissata per il 13. È in quella data, infatti, che saranno ufficializzati i nomi che andranno a prendere il posto degli attuali, il presidente Costamagna e l'amministratore delegato Gallia. Dopo un primo rinvio, l'assemblea che si è riunita oggi ha deciso un nuovomento ma fonti vicine al dossier spiegano che il 13 la partita sarà portata a termine. Non a caso - sottolineano le stesse fonti - l'assemblea odierna è stata chiusa, annullando così la possibilità per il governo di usufruire di 45 giorni aggiuntivi per procedere alle nomine.Perché allora non si è proceduto oggi al rinnovo dei? "Perché l'accordo politico sui nomi è stato raggiunto dopo la scadenza per la presentazione della lista", ...