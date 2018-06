La Lega alla festa neofascista : c'è anche il "braccio destro" di Salvini : Colla, oggi a Montecitorio, è salito agli onori della cronaca anche per un polemico botta e risposta con Fedez. «Prenditi Fedez e ridacci Bud Spencer» scriveva sul suo Facebook a pochi giorni dalla ...

Parlamentari della Lega e assessori lombardi alla Festa del Sole di Libertà e Azione : Polemiche per il raduno dell'ultradestra nel Milanese. Oltre a Iezzi, Grimoldi, De Vecchis ci sono anche Giulio Gallera e Stefano Bruno Galli. Anpi e Osservatorio sulle nuove destre: "Indignati". E rivolgono un appello al sindaco di Abbiategrasso perché revochi la concessione...

"Non può votare in assemblea". Mediaset mette alla porta il deLegato Vivendi. Pier Silvio e Confalonieri : "Pronti a un progetto europeo" : Simon, la fiduciaria che detiene il 19,1% delle azioni Mediaset per conto di Vivendi, ha depositato le azioni per partecipare all'odierna assemblea del Biscione, ma il Cda del gruppo televisivo si è opposto e non consente l'accesso al suo delegato. Secondo Mediaset e i suoi legali, si legge in una nota, le azioni sono state indebitamente acquisite da Vivendi che non sarebbe potuta salire oltre il 3% dell'azionariato del Biscione nel primo ...

Conte : “Italia Legata alla Nato ma il rinnovo delle sanzioni Russia non deve essere automatico” : Nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo che inizia domani a Bruxelles, il premier Giuseppe Conte delinea i contorni della posizione dell’Italia nello scacchiere internazionale, nei rapporti con la Nato e in quelli con la Russia. Da un lato ribadisce che “L’Italia è strettamente legata alla Nato”, e poi aggiunge: “L’Italia riaffermerà il principio che non debba esserci nulla di ...

Difesa : Conte - Italia strettamente Legata alla Nato : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Siamo a favore delle misure e degli strumenti di cooperazione tra Stati membri per evitare duplicazioni e dispersione delle spese: dalla Difesa alla Cooperazione Strutturata Permanente, la cosiddetta Pesco, che riunisce 25 Stati UE in una cornice politica e giuridica di impegno comune per la Difesa, al Fondo Europeo per la Difesa dove si punta a raggiungere un accordo per la componente industriale”. ...

Cl presenta il Meeting : guarda alla Lega e snobba i 5 Stelle : All'edizione 2018 del Meeting dell'Amicizia tra i popoli non è stato invitato a partecipare nessun esponente del Movimento Cinque Stelle. Nel vasto programma della settimana riminese di Cl, dal 19 al 25 agosto, non figura, infatti, nessun esponente del movimento di Luigi Di Maio. alla kermesse che ogni anno segna la ripresa della politica dopo la pausa estiva ci sarà, invece, la Lega: non con il leader Matteo Salvini ma con il ...

Firenze - la manifestazione di Nardella e Rossi : "No al razzismo - sì alla Legalità" : Firenze, 26 giugno 2018 - Mercoledì 27 giugno alle 18 in piazza Ognissanti "ci ritroviamo con le istituzioni, il mondo della cultura e della società civile, per un incontro aperto a tutta la ...

Elezioni comunali - il centrodestra vince grazie alla Lega. Crolla il PD - M5s domina i ballottaggi : Nell'analisi dell'Istituto Cattaneo, il centrodestra guidato dalla Lega diventa egemone a livello di amministrazioni comunali, conquistando molti comuni governati storicamente dal centrosinistra al Centro e al Nord. Il Movimento 5 Stelle si conferma forte nei pochi ballottaggi a cui accede, dimostrando il poco radicamento raggiunto a livello territoriale.Continua a leggere

Cade un'altra roccaforte rossa - Cinisello alla Lega : "Chi non salta comunista è" | Video : Dopo Sesto, anche Cinisello Balsamo. Cade una delle ultime roccaforti rosse nel Milanese, con Cinisello che per la prima volta dopo oltre settanta anni - era il 1945 - avrà un sindaco di centrodestra. A vincere al ballottaggio...

Alessandra Ghisleri - ballottaggi : 'Risultati derivanti dalla forza sul territorio della Lega' : 'Sono risultati derivanti dalla forza sul territorio della Lega '. Alessandra Ghisleri , direttrice di Euromedia Research, commenta il voto dei ballottaggi per le elezioni dei sindaci con la caduta ...

Ballottaggi 2018 - comuni minori : la ‘rossa’ Cinisello Balsamo alla Lega - centrosinistra regge nel Lazio. M5s conquista Acireale : Non solo le città toscane e la rossa Terni. I centri minori coinvolti in questa tornata di elezioni amministrative confermano la tendenza delineata in quelli maggiori: un netto successo del centrodestra, dominato dalla Lega formato governo. Esemplare la caduta di una storica roccaforte della sinistra, un simbolo dell’hinterland operaio milanese come Cinisello Balsamo, espugnata dal leghista Giacomo Ghilardi che ha battuto con oltre il 56% ...

Ballottaggi - avanza la Lega - M5S tiene. Il Pd cade nelle roccaforti : dalla Toscana all'Umbria : Prima era la Lega nord, ed era il partito della Padania. Da ieri, la Lega, si è conquistata sul campo l'eliminazione di quel nord dal proprio logo e si è aperta un'autostrada...

