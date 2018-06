La Germania rientra in patria | ombre sul futuro di Loew

sportfair

(Di giovedì 28 giugno 2018)ha un contratto sino al 2022 ma lapotrebbe decidere ugualmente di sollevarlo dall’incarico dopo il tonfo russo Dopo la clamorosa sconfitta per 2-0 contro la Corea del Sud, costata la qualificazione agli ottavi di finale ai mondiali di Russia, lasi appresta oggi a tornare a casa. I campioni del mondo uscenti ieri sera sono volati da Kazan a Mosca per passare l’ultima notte nel ritorno di Vatuntinki e in tarda mattinata prenderanno un volo speciale Lufthansa in direzione Berlino dove sono attesi per le 16.30. Per i tedeschi sarà un mesto rientro ed ora sul banco degli imputati c’è il ct Joachimil cui contratto scadrà nel 2022. “Dimissioni? E’ troppo presto per rispondere a questa domanda. Dobbiamo prenderci un po’ di tempo per valutare a freddo la situazione. Il dispiacere è profondo dentro di me, non avrei mai immaginato ...